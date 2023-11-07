Μία διαφορετική συνέντευξη έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στον ΑΝΤ1 με την κάμερα να τον πετυχαίνει στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ρωτήθηκε που πηγαίνει με τον ίδιο να απαντά «πηγαίνω με το μετρό στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ».

Μάλιστα σταμάτησε και μίλησε με περαστικούς αλλά και καταστηματάρχες στο κέντρο της Αθήνας, υποσχόμενος πως θα προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματά τους.

Σε ερώτηση για την χθεσινή του απουσία από την εκδήλωση προς τιμήν του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη είπε πως «δεν έχω δουλειά να βρίσκομαι με όσους έχουν σπαταλήσει τόσα δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό».

Αλλά και για τις χθεσινές δηλώσεις Τσακαλώτου δήλωσε πως «δεν βλέπω διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσακαλώτος άφησε "μαξιλάρι" 37δισεκατομμύρια».

Πηγή: skai.gr

