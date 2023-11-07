Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη επισκέφθηκε τη διεθνή έκθεση τουρισμού World Travel Market στο Λονδίνο και πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας με σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της τουριστικής αγοράς και των ΜΜΕ.

Η κυρία Κεφαλογιάννη συναντήθηκε με τον Βρετανό ομόλογό της κ. John Whittingdale (Minister of State Media & Data of the UK). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συνομίλησαν για τη σημασία της τουριστικής αγοράς της Μεγάλης Βρετανίας για τον Ελληνικό Τουρισμού και ανταλλάξαν απόψεις για την κατάρτιση ενός πλαισίου συνεργασίας για το μέλλον.

Ακολούθησε συνάντηση με τους επικεφαλής της Jet2 οι οποίοι, συμπεριλαμβάνουν πολλούς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς στα προγράμματά του 2024.

Η κυρία Κεφαλογιάννη παρακολούθησε τις εργασίες του Minister's Summit, της συνάντησης όλων των Υπουργών Τουρισμού, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της WTM.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνάντησης με τους Έλληνες ανταποκριτές στο Λονδίνο, η κα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η Ελλάδα διανύει μία σπουδαία τουριστική χρονιά, με αξιοσημείωτες επιδόσεις σε όλα τα σημαντικά πεδία – έσοδα, θέσεις εργασίας, αφίξεις. Η Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στις ευθύνες που γεννά αυτή η επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε πριν μια δεκαετία για τον ελληνικό τουρισμό, όπως και στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι τώρα έτοιμη για μία νέα σελίδα στην τουριστική της στρατηγική. Για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης και κυρίως για την ουσιαστική στροφή προς τη βιωσιμότητα και την ανάδειξη αξιών όπως η προστασία της φύσης, ο σεβασμός προς τις τοπικές κοινωνίες και τον ανθρώπινο παράγοντα. Η ανάδειξη όλων αυτών των ιδιαίτερων αξιών θα καταστήσει την Ελλάδα για μία ακόμα φορά πρωταγωνίστρια στην διεθνή κατάταξη των τουριστικών προορισμών και εμπειριών.

Μεταξύ άλλων, η Υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με τον επικεφαλής του ταξιδιωτικού Οργανισμού Queer Destinations,κ. Edwar Weggelaar, τονίζοντας ότι η προώθηση της πολιτικής συμπερίληψης και ισότητας με έμφαση στην LGBTQ κοινότητα αποτελεί μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπισης κάθε είδους διάκρισης.

Ακολούθησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού της Κύπρου κο Κώστα Κουμή. Παραχώρησε επίσης συνέντευξη στον διεθνούς φήμης αμερικανό δημοσιογράφο του CNN κ. Richard Quest.

Ουσιαστική συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με το Προεδρείο της A.B.T.A. με το οποίο η Υπουργός συζήτησε για τις νέες τάσεις της τουριστικής ζήτησης.

Η κυρία Κεφαλογιάννη έδωσε συνέντευξη στα Βρετανικά μέσα στο International Media Center της WTM το οποίο για την περίσταση είχε μεταρφωθεί σε Ελληνικό νησί.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου πραγματοποιήθηκε συζήτηση με την Head of Sustainability της ABTA κα Carol Rose για την βιωσιμότητα, τις νέες τάσεις στον Τουρισμό και την θέση της Ελλάδας στη διεθνή τουριστική αγορά των βιώσιμων προορισμών.

