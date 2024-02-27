Η Άγκυρα συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στο Βερολίνο για απόκτηση Eurofighter μέσω... Λονδίνου. Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο, όπου συναντήθηκε με τον Βρετανό ομόλογό του Γκραντ Σαπς.

Οι δύο υπουργοί είχαν συναντηθεί στις 11 Νοεμβρίου στην Άγκυρα, όπου υπέγραψαν μεταξύ άλλων δήλωση προθέσεων για αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Η Τουρκία έχει εκφράσει την επιθυμία της να προμηθευτεί μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς Eurofighter αντί των F-35, από το πρόγραμμα των οποίων έχει αποκλειστεί. Η Άγκυρα θέλει να αγοράσει συνολικά 40 νέα μαχητικά Eurofighter, 20 στην πρώτη φάση και 20 στην επόμενη, στην τελευταία και πιο προηγμένη έκδοσή τους.

Resmî temaslarda bulunmak üzere İngiltere’ye giden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile bir araya geldi.



Bakan Yaşar Güler, Savunma Bakanlığına gelişinde askerî törenle karşılanırken her iki Bakan, daha sonra heyetler arası görüşmeye… pic.twitter.com/4gh7XEPfKQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 27, 2024

Το θέμα είχε τεθεί από τον Γιασάρ Γκιουλέρ στον Βρετανό υπουργό κατά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα, καθώς η τουρκική πλευρά αντιμετωπίζει την άρνηση της Γερμανίας που είναι συμπαραγωγός χώρα των Eurofighter. Η Βρετανία και η Ισπανία, που συμμετέχουν επίσης στο πρόγραμμα, στηρίζουν το αίτημα της Τουρκίας.

«Η υποστήριξη και η προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου στο θέμα αυτό είναι σημαντική ως παράδειγμα για άλλους συμμάχους. Η Ισπανία μάς παρέχει επίσης παρόμοια υποστήριξη. Όσον αφορά τις αντιρρήσεις της Γερμανίας, θα ήταν η σωστή προσέγγιση να ληφθούν επιλογές και αποφάσεις σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας και την κοινή προοπτική ασφάλειας», είχε δηλώσει, κατά τον ετήσιο απολογισμό του υπουργείου του, στις 16 Δεκεμβρίου, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. Ο Γκιουλέρ ανέφερε τότε ότι το μόνο αεροσκάφος στο οποίο εστιάζει αυτήν τη στιγμή η Τουρκία είναι το Eurofighter, «το οποίο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και το οποίο θεωρούμε ως την καλύτερη εναλλακτική λύση».

Στις 21 Φεβρουαρίου πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση το πρωτότυπο του τουρκικής κατασκευής μαχητικού 5ης γενιάς ΚΑΑΝ. Η κατασκευάστρια εταιρεία ΤΑΙ έχει υπογράψει από το 2017 συμφωνία συνεργασίας με τη βρετανική BAE Systems για την ανάπτυξη του αεροσκάφους.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Anthony David Radakin ile bir araya geldi.



Heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Bakan Yaşar Güler ve Oramiral Anthony David… pic.twitter.com/e7TUVEP85q — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 27, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.