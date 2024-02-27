Ισπανία:- Σκάνδαλο με μάσκες- Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών αρνείται να παραιτηθεί

O πρώην υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Άμπαλος απέρριψε σήμερα τη διορία που του έθεσε το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) προκειμένου να παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή, αφότου ο βοηθός του κατηγορήθηκε πως δωροδοκήθηκε ώστε να διευκολύνει τη σύναψη συμβολαίων για μάσκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID.

Το PSOE έδωσε χθες στον Άμπαλος, που διετέλεσε υπουργός Μεταφορών το διάστημα 2018-2021, διορία 24 ωρών να παραιτηθεί, λέγοντας πως αν και δεν κατηγορείται για τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος, εκείνος φέρει «πολιτική ευθύνη».

Όμως, ο Άμπαλος, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει υποπέσει σε κανένα σφάλμα, είπε ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής προκειμένου να «αποκαταστήσει την τιμή του».

«Δεν μπορώ να τελειώσω την πολιτική καριέρα μου ως ένας διεφθαρμένος άνθρωπος από τη στιγμή που είμαι αθώος», τόνισε ο Άμπαλος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μαδρίτη.

Το φερόμενο σκάνδαλο με τις μάσκες και η απώλεια μιας κοινοβουλευτικής έδρας λαμβάνουν χώρα σε μια ευαίσθητη χρονική στιγμή για την κυβέρνηση μειοψηφίας του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, η οποία εξαρτάται από την ασταθή στήριξη των Καταλανών εθνικιστών και άλλων περιφερειακών κομμάτων για να περάσει σημαντικά νομοσχέδια, όπως τον προϋπολογισμό.

Ο Άμπαλος επισήμανε πως θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών, στην οποία περιλαμβάνονται τέσσερις βουλευτές από το κόμμα Podemos, το οποίο ήρθε σε ρήξη με το κόμμα Sumar, που συμμετέχει στον συνασπισμό του Σάντσεθ.

Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς κατηγορούν τον προσωπικό βοηθό του Άμπαλος Κόλδο Γκαρθία ότι δέχθηκε χρήματα για να αποτελέσει το μέσο μεταξύ της κυβέρνησης και της Soluciones de Gestion y Apoyo a las Empresas SL, μιας εταιρείας που ιδρύθηκε το 2017 προκειμένου να παράσχει ηλεκτρικές γεννήτριες, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Γκαρθία ότι πήρε χρήματα, αφότου βοήθησε την εταιρεία να κερδίσει συμβόλαια για την προμήθεια μασκών σε ισπανικά λιμάνια και την κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων ADIF, μεταξύ άλλων, την εποχή που ο Άμπαλος ήταν υπουργός Μεταφορών.

Ο Άμπαλος υπεραμύνθηκε του ρόλου του στο θέμα της παροχής ιατρικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υποστηρίζοντας ότι επέτυχε την προμήθεια κάτω των τιμών της αγοράς. Περιέγραψε τον φερόμενο ρόλο του Γκαρθία ως μεσάζοντα στα συμβόλαια ως «αξιοκατάκριτο» και «αποκρουστικό» και επισήμανε ότι η έρευνα θα καθορίσει εάν ο πρώην βοηθός του είναι ένοχος.

Ο δικηγόρος του Γκαρθία δεν ανταποκρίθηκε προς το παρόν σε αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσει.

Το PSOE έκανε γνωστό πως ξεκινά τις διαδικασίες για την απομάκρυνση του Άμπαλος από το κόμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

