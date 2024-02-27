Ο δικηγόρος που εκπροσωπούσε τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι και συνόδεψε τη μητέρα του Ναβάλνι στη Σιβηρία την περασμένη εβδομάδα στην προσπάθειά της για επιστροφή της σορού του, συνελήφθη την Τρίτη στη Μόσχα, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.



Η σύλληψη του Βασίλι Ντούμπκοφ αναφέρθηκε από την εφημερίδα Novaya Gazeta Europe και το ειδησεογραφικό πρακτορείο SOTA.

Κατηγορείται για «παραβίαση της δημόσιας τάξης».

Πηγή: skai.gr

