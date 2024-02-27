«Θέματα που δημιουργούνται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τη συμπλήρωση 2 ετών», η πορεία της Ευρώπης και η δημιουργία ενός αμυντικου βραχίονα της ΕΕ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών Εθνικής 'Αμυνας Φινλανδίας και Ελλάδας Άντι Χάκανεν και Νίκου Δένδια στο Ελσίνκι.

Στη δήλωσή του αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Φινλανδό ομόλογό του ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα και η Φινλανδία έχουν πολλές ομοιότητες. Είναι χώρες μεσαίου μεγέθους, βρίσκονται όμως και οι δύο δίπλα σε μεγάλους γείτονες που έχουν αναθεωρητικές φιλοδοξίες. Και οι δύο χώρες βρίσκονται επίσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο χώρες, είναι χώρες που πιστεύουν στο Διεθνές Δίκαιο και που πιστεύουν στο Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας, έχοντας μεγάλο αριθμό νησιών».

Η Ελλάδα και η Φινλανδία έχουν πολλές ομοιότητες. Είναι χώρες μεσαίου μεγέθους, βρίσκονται όμως και οι δύο δίπλα σε μεγάλους γείτονες που έχουν αναθεωρητικές φιλοδοξίες. Και οι δύο χώρες βρίσκονται επίσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο χώρες, είναι χώρες… pic.twitter.com/XWlsHEQ17m — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 27, 2024

Παράλληλα ανέφερε ότι η σημερινή επίσκεψή του είναι η πρώτη ως υπουργός Εθνικής 'Αμυνας και η τρίτη ως υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όπως έχει ανακοινωθεί ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της επιτροπής Άμυνας του κοινοβουλίου Γιούκα Κόπρα.

Επίσης ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Φινλανδό ομόλογό του για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο και τη βόρεια και υποσαχάρια Αφρική ενώ συζητηθηκε η πρόθεση της Ελλάδας να αντιγράψει το φινλανδικό μοντέλο εφεδρείας και στο πλαίσιο αυτό ο κ. Δένδιας θα έχει αργότερα σημερα αναλυτική συζήτηση με αξιωματικούς μονάδας του φινλανδικού στρατού.

Περαιτέρω ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας θα επισκεφθεί το Κέντρο Αντιμετώπισης Υβρυδικών Απειλών, στο οποίο υπηρετούν και Έλληνες αξιωματικοί. Επίσης θα συναντηθεί με στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας της Φινλανδίας ενόψει της παρουσίασης στη Βουλή -σε λίγες ημέρες- του νομοσχεδίου για την καινοτομία στην άμυνα "την προσπάθεια δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα αμυντικό οικοσύστημα και θέλουμε οι φινλανδικές εταιρείες -μερικές είναι παγκοσμίου επιπέδου- να συμετέχουν και αυτές σε αυτή την προσπάθεια», όπως είπε.

Με το μέλος του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας @Haavisto και παλιό γνώριμο, από την θητεία του ως Υπουργός Εξωτερικών της χώρας το 2019 – 2023, στη συνάντησή μας στο Ελσίνκι pic.twitter.com/IKYUzyBYGU — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 27, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.