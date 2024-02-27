Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο για την αποκατάσταση της φύσης εν μέσω αντιδράσεων των αγροτών και του ΕΛΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα έναν σημαντικό νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, περισώζοντας ένα μέρος τουλάχιστον των σχεδίων της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος αφού οι διαδηλώσεις των αγροτών προκάλεσαν μια οπισθοχώρηση.

Η ψηφοφορία έλαβε χώρα έπειτα από εβδομάδες κινητοποιήσεων των αγροτών σε όλη την Ευρώπη, περιλαμβανομένης και μιας διαδήλωσης χθες, Δευτέρα, έξω από το κτήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες όπου σημειώθηκαν επεισόδια. Οι αγρότες διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για τις πράσινες πολιτικές της ΕΕ που όπως λένε έχουν ως αποτέλεσμα υπερβολικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Τριακόσιοι είκοσι εννέα ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ του νόμου, 275 ψήφισαν κατά ενώ υπήρξαν και 24 αποχές.

Ο νόμος πέρασε παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να εναντιωθεί σε αυτόν την τελευταία στιγμή, υποστηρίζοντας ότι θα υπέβαλλε τους αγρότες σε περισσότερη γραφειοκρατία.

Ο νόμος για την αποκατάσταση της φύσης είναι ένα μεγάλο μέρος της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, απαιτώντας από τις χώρες να εισαγάγουν μέτρα αποκατάστασης της φύσης στο ένα πέμπτο του εδάφους και της θάλασσάς τους μέχρι το 2030.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους δήλωσε πως η πολιτική είναι η "απτή συμβολή [της ΕΕ] στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, πολύτιμων οικοσυστημάτων, υγιών εδαφών και νερών, πρώτα και κύρια για τους αγρότες μας".

Αποσκοπεί να ανατρέψει την εξασθένιση των φυσικών ενδιαιτημάτων της Ευρώπης --το 81% των οποίων κατατάσσεται στην κατηγορία εκείνων που δεν είναι σε καλή κατάσταση-- και περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, για παράδειγμα την αποκατάσταση ελών έτσι ώστε να μπορούν να απορροφούν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ωστόσο η τελική εκδοχή είναι πολύ πιο αδύναμη απ΄ό,τι σχεδιαζόταν αρχικά.

Ο νόμος για την αποκατάσταση της φύσης συνάντησε σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις αφότου προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2022. Κεντροδεξιοί ευρωβουλευτές είχαν προσπαθήσει να αποσυρθεί και κέρδισαν τελικά ορισμένες αλλαγές προκειμένου αποδυναμώνοντας ορισμένα τμήματά του όπως η εισαγωγή περισσότερων δέντρων, λιμνών και άλλων χαρακτηριστικών βιοποικιλότητας στη γεωργική έκταση.

Η πολιτική θα πρέπει τώρα να λάβει την τελική έγκριση των χωρών μελών της ΕΕ προτού τεθεί σε ισχύ. Η έγκριση αυτή είναι συνήθως τυπική διαδικασία και αναμένεται να αποφύγει τη μοίρα άλλων πράσινων πολιτικών τις οποίες απέσυρε η ΕΕ προκειμένου να καθησυχάσει τους αγρότες.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσυρε έναν προτεινόμενο νόμο για τη μείωση των παρασιτοκτόνων και καθυστέρησε την υποχρέωση των αγροτών να θέτουν περισσότερη γη σε αγρανάπαυση.

Μέχρι τώρα οι κινήσεις αυτές δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τις διαμαρτυρίες των αγροτών. Οργανωτές των κινητοποιήσεων λένε πως το πρόβλημα δεν είναι οι πράσινες πολιτικές και θέλουν η ΕΕ να αναλάβει δράσει για να περιορίσει τις φθηνές εισαγωγές τροφίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

