«Μαζί με τον Ινδό πρωθυπουργό ενισχύουμε τις διμερείς μας σχέσεις. Η κοινή δήλωση που υπογράψαμε τον περασμένο Αύγουστο είναι σε εφαρμογή» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Ναρέντρα Μόντι, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του για την επίσκεψή του στην Ινδία για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός, καθώς η τελευταία επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού έγινε πριν από 16 χρόνια.

«Κάνουμε σημαντικότατη πρόοδο στην εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια, την άμυνα, την κυβερνοασφάλεια» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώνοντας ότι Ελλάδα και Ινδία βρίσκονται κοντά η μια στην άλλη.

«Έχουμε κοινές αξίες που γεφυρώνουν τους δύο λαούς. Μοιραζόμαστε κοινό ήθος και τη δέσμευσή μας στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σήμερα συναντώνται η παλαιότερη με την πολυπληθέστερη δημοκρατία και θέλουμε να διερευνήσουμε όλους τους τομείς συνεργασίας» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε: «Στον κ. Μόντι βρήκα έναν πραγματικό φίλο και ηγέτη. Οι σχέσεις μας θα ενισχυθούν λόγω της εταιρικής συμφωνίας που υπογράψαμε. Είμαι σίγουρος ότι θα ενδυναμώσουμε την κινητικότητα ώστε να ενισχυθεί η μόνιμη μετανάστευση και να αντιμετωπιστεί το τράφικινγκ.

Χάρη στον οικονομικό διάδρομο Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης το μέλλον είναι λαμπρότερο. Αρκεί να δει τον χάρτη κανείς για να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα είναι η πύλη της Ινδίας στην ΕΕ. Βεβαίως για να πετύχουμε αυτά πρέπει να επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή και σταθερότητα. Αυτή είναι απαραίτητη προυπόθεση για την ευημερία.

Βρισκόμαστε εδώ με μια μεγάλη αποστολή με Έλληνες επιχειρηματίες και εστιάζουμε στην προαγωγή των οικονομικών δεσμών με έμφαση στις ΑΠΕ, τη ναυτιλία τα logistics. Θέλουμε να μάθουμε από το ινδικο θαύμα της πληροφορικής.

Οι αμοιβαίες επενδύσεις θα επισφραγίσουν τη συνεργασία μας. Η Ινδία αρχίζει να επενδύει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα υπάρχουν συνέργειες με κατασκευαστικές εταιρείες όπως στην περίπτωση του νέου αεροδρομίου στην Κρήτη.

Η συνεργασία μας είναι πολλά υποσχόμενη και περιλαμβάνει τη συμφωνία που κάναμε για να υποστηρίξει η Ελλάδα την υποψηφιότητα της Ινδίας για συμμετοχή της στο ΣΑ του ΟΗΕ».

Μόντι: Στόχος η ενδυνάμωση των στρατηγικών σχέσεων

Ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε τις συζητήσεις εξόχως ικανοποιητικές και τόνισε στόχος είναι η ενδυνάμωση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη μετά από 16 χρόνια είναι μια εκπληκτική ευκαιρία, είπε χαρακτηριστικά ο Ινδός πρωθυπουργός και συμπλήρωσε ότι «προχωράμε ταχύτατα για να πετύχουμε τον στόχο μας. Έχουμε εντοπίσει ευκαιρίες για να δώσουμε μια νέα ώθηση και κατεύθυνση στη συνεργασία μας», όπως στον τομέα της Άμυνας.

«Υπάρχουν ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία και οι δυο χώρες κάνουν τα απαραίτητα βήματα για αυτό» είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο κ. Μόντι σημειώνοντας πως παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες για συνεργασία στους τομείς της Άμυνας, της κινητικότητας και της μετανάστευσης.

Στόχος ο διπλασιασμός των διμερών εμπορικών συναλλαγών μέχρι το 2030

Κατα τη διάρκεια της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Narendra Modi συζητήθηκε η ενίσχυση και αναβάθμιση των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα, όπως αυτή έχει περιγραφεί και στην Κοινή Δήλωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που υπέγραψαν οι δύο ηγέτες κατά την επίσημη επίσκεψη του κ. Modi στην Αθήνα τον περασμένο Αύγουστο.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τον στόχο διπλασιασμού των διμερών εμπορικών συναλλαγών μέχρι το 2030 και την πιο συστηματοποιημένη επαφή και διασύνδεση ανάμεσα σε ελληνικές και ινδικές επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης, των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και των υποδομών και κέντρων logistics, τομέας στον οποίο, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για ινδικές εταιρείες, λόγω της στρατηγικής θέσης της Ελλάδας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Narendra Modi αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη συνεργασία στην άμυνα, την εκπαίδευση και στον πολιτισμό και ιδιαίτερα για την προστασία των πολιτιστικών μνημείων.

Συζητήθηκαν επίσης πιθανότητες συνεργειών στην «πράσινη» ενέργεια και στον αγροτικό τομέα, ενώ οι δύο ηγέτες εξέφρασαν τη βούλησή τους για την ολοκλήρωση της διμερούς Συμφωνίας για την Κινητικότητα το επόμενο διάστημα.

Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα και στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη συνέχεια με τον Αντιπρόεδρο της Ινδίας, Jagdeep Dhankhar.

Στη συνάντησή τους συζητήθηκε η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, οι κοινές προκλήσεις των δύο χωρών και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Αγαπητέ Πρωθυπουργέ Modi, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ στην Ινδία για πρώτη φορά με την επίσημη ιδιότητά μου. Ο Πρωθυπουργός είχε δίκιο να επισημάνει ότι έχουν παρέλθει 16 χρόνια από τότε που ένας Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη σπουδαία χώρα σας. Είχα την ιδιαίτερη τιμή να υποδεχθώ τον Πρωθυπουργό Modi στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, ο οποίος μου απηύθυνε πρόσκληση για την επίσημη επίσκεψή μου στην Ινδία. Από τότε προσέβλεπα με ενθουσιασμό σε αυτό το ταξίδι.

Μαζί με τον Πρωθυπουργό Modi συνεχίζουμε να οικοδομούμε τη θετική δυναμική των διμερών μας σχέσεων. Η Κοινή Διακήρυξη που υπογράψαμε στην Αθήνα πριν από μερικούς μήνες, η οποία αναβάθμισε τη σχέση μας σε στρατηγικό επίπεδο, εφαρμόζεται ήδη στην πράξη. Και, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σημειώνουμε σημαντική πρόοδο προς την εμβάθυνση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς: στην ασφάλεια και την άμυνα, στις επενδύσεις και στο εμπόριο, στην επιστήμη και την τεχνολογία, στον κυβερνοχώρο, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, τον τουρισμό, στη γεωργία.

Η Ελλάδα και η Ινδία βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη από πολλές απόψεις. Οι κοινές μας αξίες λειτουργούν ως γέφυρα που μας φέρνει πιο κοντά. Μοιραζόμαστε, θα έλεγα ένα συγκεκριμένο ήθος, ή «dharam», όπως το λέτε εσείς.

Μοιραζόμαστε και οι δύο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μια ισχυρή δέσμευση στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, είμαστε και οι δύο πιστοί στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στη διπλωματία και τη σταθερότητα. Και, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η παλαιότερη δημοκρατία του κόσμου με τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, μοιραζόμαστε αμοιβαία πολιτική βούληση να συνεργαστούμε για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και τη διερεύνηση και δημιουργία νέων συνεργειών.

Στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού Modi βρήκα έναν οραματιστή, έναν ηγέτη με αρχές και, τολμώ να πω, έναν αληθινό φίλο. Και η σημασία που αποδίδουμε στις σχέσεις μας με την Ινδία είναι εμφανής όχι μόνο στην αύξηση των διμερών μας επαφών κατά τον τελευταίο χρόνο, αλλά και στις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει.

Πέρυσι υπογράψαμε μνημόνια κατανόησης σε κρίσιμους τομείς, όπως η γεωργία και η άμυνα. Φέτος επεξεργαζόμαστε -και είμαι βέβαιος ότι θα ολοκληρώσουμε πολύ γρήγορα- μια πολύ σημαντική συμφωνία για τη μετανάστευση και την κινητικότητα. Θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της συνεργασίας μας σε θέματα όπως η νόμιμη μετανάστευση, η καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων, αλλά και θα προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους Ινδούς να έρθουν και να εργαστούν στην Ελλάδα. Να επωφεληθούν από την ανάπτυξη της οικονομίας μας και τις προοπτικές ενίσχυσης της σύνδεσής μας, που χάρη στον διάδρομο Ινδία-Μέση Ανατολή-Ευρώπη, το αποκαλούμενο «IMEC project» το οποίο δρομολογήθηκε από την Ινδία κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στη G20, είναι ακόμα καλύτερες.

Η Ελλάδα, αρκεί να ρίξετε μια ματιά στο χάρτη για να το συνειδητοποιήσετε, είναι η πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη και, μέσω του IMEC, βλέπουμε τη συμμετοχή μας ως μια πολύ σημαντική πτυχή αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Ωστόσο, φυσικά, όπως συζητήσαμε, για την πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος προϋπόθεση είναι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η σταθερότητα είναι απαραίτητη συνθήκη για κάθε σχέδιο που στοχεύει στην αύξηση της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή, προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων χωρών.

Αρκετές από τις συναντήσεις μου στην Ινδία σήμερα, μαζί με μια ιδιαίτερα πολυμελή αντιπροσωπεία Ελλήνων επιχειρηματιών, επικεντρώνονται στην προώθηση των οικονομικών μας δεσμών, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως οι υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα λιμάνια μας και η ναυτιλία και τα logistics. Και βεβαίως, θέλουμε να μάθουμε από το ινδικό θαύμα στον κλάδο IT και, όπως συζητήσαμε, να φέρουμε κοντά τις πολύ ζωντανές κοινότητες νεοφυών επιχειρήσεων.

Οι επενδύσεις αποτελούν σημαντικό στόχο των διμερών μας σχέσεων. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι έχουμε ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές ελληνικές επενδύσεις στην Ινδία, σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής τροφίμων, των υποδομών και των logistics.

Και, βέβαια, η Ινδία αρχίζει επίσης να επενδύει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, μια ινδική εταιρεία κατασκευάζει, μαζί με μια κορυφαία ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, το νέο αεροδρόμιο στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κρήτη. Αλλά, φυσικά, πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές, διπλασιάζοντας το διμερές εμπόριο μέχρι το 2030 -γιατί όχι και νωρίτερα.

Η συνεργασία μας νομίζω ότι είναι πολλά υποσχόμενη σε κάθε τομέα, όχι μόνο σε διμερές αλλά και επίπεδο πολυμερών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ. Η Ελλάδα θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Ινδίας για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την περίοδο 2028-2029 και, βέβαια, υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε στον ευρύτερο διάλογο για τη μεταρρύθμιση του ίδιου του ΟΗΕ, προκειμένου να αντικατοπτρίζει περισσότερο τα μεταβαλλόμενα μοτίβα στην ανάπτυξη και την παγκόσμια ισχύ.

Γνωρίζουμε ότι ο κόσμος σήμερα αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις που απαιτούν άμεση και αποτελεσματική δράση: από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία έως την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, από την κλιματική αλλαγή έως την επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια. Για όλες αυτές τις προκλήσεις, ένα είναι βέβαιο: για να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να τις αντιμετωπίσουν, οι διεθνείς συνεργασίες και η συλλογική δράση είναι υψίστης σημασίας. Και η Ινδία έχει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

Θεωρούμε την Ινδία έναν από τους κύριους πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Και δεδομένου του μεγέθους, της ιστορίας και της στρατηγικής σημασίας σας, είναι πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η Ινδία αναλαμβάνει με σθένος αυτόν τον νέο ηγετικό ρόλο. Θεωρούμε ότι η χώρα μας αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στη δική μας περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο. Και είναι αυτή η αμοιβαία δέσμευση για την ειρήνη που μας έφερε τόσο κοντά και που, πιστεύω, θα προωθήσει και θα ενισχύσει αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση.

Έχουμε θέσει πολλούς συγκεκριμένους στόχους στις ομάδες μας και, καθώς θα γιορτάσουμε -όπως επισημάνατε, κ. Πρωθυπουργέ- 75 χρόνια διπλωματικών σχέσεων το επόμενο έτος, πιστεύω ότι αυτό μας δίνει την πρόσθετη ώθηση να εργαστούμε για την υλοποίηση αυτής της πολύ φιλόδοξης ατζέντας.

Σας ευχαριστώ πολύ για μία ακόμα φορά για την υποδοχή αυτή και επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχές μου για τη συνεχή ευημερία του πολύ φιλικού και φιλόξενου ινδικού λαού».

