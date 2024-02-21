Με ινδικούς χορούς υποδέχτηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί - Βίντεο

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι Ινδοί στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (20/2) στο Νέο Δελχί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι υπεύθυνοι επί της υποδοχής ετοίμασαν τελετή για τον Έλληνα πρωθυπουργό, με χορευτές να παρουσιάζουν ένα μικρό δείγμα της ινδικής παράδοσης.

Πίσω από τους χορευτές υπήρχε αφίσα με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει τοποθετηθεί και σε άλλα σημεία της πρωτεύουσας της Ινδίας.

Το σημερινό πρόγραμμα του πρωθυπουργού στην Ινδία

Στις 12:00, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον κ. Μόντι και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Στις 14:40, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας της Ινδίας Τζαγκντίπ Ντάνκαρ.

Στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην εναρκτήρια συνεδρίαση της ετήσιας διάσκεψης «Raisina Dialogue».

