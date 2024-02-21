Μητσοτάκης στην Ινδία: Ιδιαίτερης σημασίας η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, έφτασε στο Rashtrapati Bhavan όπου τον υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Narendra Modi.

Κατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Ινδία, ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Είναι πραγματική τιμή να βρίσκομαι στην Ινδία σε επίσημη επίσκεψη, ανταποδίδοντας την επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού στην Ελλάδα πριν από λίγους μήνες.

Για την Ελλάδα η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας έχει ιδιαίτερη σημασία και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, πολιτικές διαβουλεύσεις, τη στρατηγική συνεργασία μας, αλλά και την προώθηση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών μας. Είναι, λοιπόν, πραγματική τιμή να βρίσκομαι εδώ και προσβλέπω στις συζητήσεις που θα έχουμε με τον Πρωθυπουργό».

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Mahatma Gandhi και άφησε το δικό του μήνυμα στο βιβλίο επισκεπτών.

Λίγους μήνες μετά την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας Narendra Modi στην Αθήνα τον περασμένο Αύγουστο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να αναδείξει την Ελλάδα ως στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορικής πύλη προς την Ευρώπη, για την πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω τις πολιτικές, οικονομικές και επενδυτικές σχέσεις των δύο χωρών.

Για τη Ινδία, η οποία αριθμεί πληθυσμό μεγαλύτερο από 1,4 δισεκατομμύρια, αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και ταυτόχρονα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομικά χώρα την τελευταία διετία, η Ελλάδα αποτελεί την κοντινότερη χώρα, η οποία μπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου προς την Ευρώπη και να δώσει ώθηση στην περαιτέρω ισχυροποίησή της στο διεθνές στερέωμα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σήμερα το πρωί στις 10 (τοπική ώρα) θα γίνει επισήμως δεκτός από τον κ. Modi ενώ το απόγευμα θα είναι επίτιμος προσκεκλημένος και βασικός ομιλητής στο 9th Raisina Dialogue 2024, τη σημαντικότερη πολυμερή Διάσκεψη της Ινδίας για την γεωπολιτική και την οικονομία, ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδεται από την ινδική πλευρά στην επίσκεψη του πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα φόρουμ υψηλού επιπέδου, όπου συμμετέχουν στελέχη της πολιτικής, των επιχειρήσεων και των μίντια, και συχνά αποκαλείται και ως το "μικρό Νταβός της Ανατολής".

Ελλάδα και Ινδία συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς και η συνεργασία τους έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας και του πολιτισμού, αλλά υπάρχει ακόμα ευρύτατο πεδίο συνεργειών. Αυτό το πεδίο συνεργασίας επιδιώκετια να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, και στον επόμενο σταθμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αύριο, θα μεταβεί στη Βομβάη, όπου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους ινδικών επιχειρήσεων και ομίλων, ενώ θα χαιρετίσει το ελληνο-ινδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ. Εκεί, ήδη θα βρίσκεται ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης μαζί με τους εκπροσώπους περίπου 70 ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες μαζί με τον κ. Φραγκογιάννη θα μεταβούν στη συνέχεια στην πόλη Μπανγκαλόρ, την κοιτίδα της υψηλής τεχνολογίας της Ινδίας, επιδιώκοντας την προσέλκυση νέων επενδύσεων και κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι με την Κοινή Δήλωση αναβάθμισης των σχέσεων σε στρατηγικές τον περασμένο Αύγουστο οι δύο πρωθυπουργοί Ελλάδας και Ινδίας συμφώνησαν να εργαστούν προς την κατεύθυνση διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας στο πολιτικό επίπεδο, στην ασφάλεια και στην οικονομία με στόχο τον διπλασιασμό του διμερούς εμπορίου τα επόμενα χρόνια. Στόχος είναι ακόμη η εμβάθυνση και εντατικοποίηση των συνεργειών των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας, της ναυτιλίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, του κυβερνοχώρου, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του τουρισμού και της γεωργίας.

Στο οικονομικό και επιχειρηματικό κομμάτι, τα πρώτα ανοίγματα έγιναν τον περασμένο Αύγουστο κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας στην Αθήνα, όπου είχε δοθεί η πρώτη ευκαιρία να γίνουν επαφές ανάμεσα σε ινδικές και ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να διερευνηθούν επενδυτικές ευκαιρίες και να οικοδομηθούν σχέσεις και συνεργασίες.

Ενδεικτικό είναι ότι, παρόλο που οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ινδία αυξήθηκαν το 2022, με δυσκολία αντιστοιχούν σε 1 ευρώ ανά Ινδό, ενώ η Ινδία έχει ετήσιο εξερχόμενο τουρισμό 40 εκατομμυρίων ατόμων υψηλού εισοδήματος, πεδίο όπου υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και μεγάλες ευκαιρίες, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψιν τα στοιχεία (ΔΝΤ) σύμφωνα με τα οποία η Ινδία θα έχει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 6,3% και το 2024.

Το φάσμα και οι προοπτικές της συνεργασίας και των συνεργειών είναι ευρύτατες, τόσο για μεγαλύτερη παρουσία ινδικών ομίλων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους τομείς των υποδομών (λιμάνια, αεροδρόμια), της υψηλής τεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού, όσο και στο πεδίο ενίσχυσης της παρουσίας ελληνικών εταιρειών στην Ινδία, ιδιαίτερα στους τομείς των τροφίμων, των φαρμάκων, της ναυτιλίας.

Ψηλά στη διμερή ατζέντα είναι και η γεωπολιτική διάσταση της επίσκεψης και συνολικά της ενίσχυσης των δεσμών των δύο χωρών. "Ως ιστορικά ναυτικά έθνη, μοιραζόμαστε εδώ και καιρό κοινές απόψεις όσον αφορά τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, της θαλάσσιας ασφάλειας και του πλήρους σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, ιδίως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), την οποία και οι δύο έχουμε υπογράψει" είχε τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση του Αυγούστου με τον Ινδό ομόλογό του, στην Αθήνα.

Είχε επισημάνει δε, ότι "οι δύο χώρες μας μοιράζονται κοινές δημοκρατικές αξίες και μία σταθερή δέσμευση στο Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας. Συμφωνούμε επίσης στην ανάγκη να προστατεύσουμε τη διεθνή τάξη πραγμάτων, που βασίζεται σε κανόνες, και να προωθήσουμε την παγκόσμια ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη".

