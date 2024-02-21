Για το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ και για τις αποφάσεις της χθεσινοβραδινής συνεδρίασης της ΠΓ μετά την ευθεία αμφισβήτηση του προέδρου από στελέχη, κλήθηκε να σχολιάσει ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος μιλώντας στην εκπομπή Σήμερα στον ΣΚΑΪ.

Το μέλος της Πολιτικής γραμματείας του κόμματος ανέφερε ότι χθες τέθηκαν δύο ζητήματα, με το πρώτο να αφορά την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας τους ΣΥΡΙΖΑ και το δεύτερο την επιστολή και το ερωτηματολόγιο που απέστειλε στα μέλη ο πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκης.

Ο ίδιος όπως είπε, τονίστηκε, παρουσία του προέδρου, ότι η ΠΓ είναι το πολιτικό κέντρο το οποίο παίρνει τις αποφάσεις και δεν μπορεί να αιφνιδιάζεται.

Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση Κασσελάκη ότι θα παραμείνει πρόεδρος ανεξαρτήτως αποτελέσματος ο κ. Θεοχαρόπουλος είπε ότι «ο κόσμος για τις εθνικές εκλογές πρέπει να μας βλέπει ως το αντίπαλο πολιτικό δέος της ΝΔ».

«Στις μετρήσεις δεν πάμε καλά και αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε», ανέφερε και πρόσθεσε «δεν υπάρχει καμία ανασφάλεια και δεν τίθεται θέμα παραίτησης προέδρου».

Ο κ. Θεοχαρόπουλος ερωτηθείς εάν υπάρχει ζήτημα παραίτησης είπε «έχουμε πρόσφατα εκλεγμένο πρόεδρο, στις δύσκολες στιγμές των κομμάτων είναι η τήρηση του καταστατικού».

Αναφορικά με το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα στέλεχος που ανέβασε το κόμμα στο 33% ενώ όταν τα ποσοστά έπεσαν έφυγε για να υπάρχει «νέα ημέρα στο κόμμα. Μπορεί να παρεμβαίνει όποτε ο ίδιος κρίνει», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.