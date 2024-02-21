Στην Ινδία έφτασε τα ξημερώματα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.
Ο πρωθυπουργός ήταν συνοδευόμενος από την σύζυγό του Μαρέβα, η οποία ήταν ντυμένη στα χρώματα της Ινδίας φορώντας μία λευκή μπλούζα σε φαρδιά γραμμή, πορτοκαλί παντελόνα και κρατώντας ένα πράσινο σκούρο φουλάρι.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10:00 (τοπική ώρα), θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή του πρωθυπουργού από τον πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi στο Προεδρικό Μέγαρο της Ινδίας, στο Νέο Δελχί.
Στις 12:00, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον κ. Modi και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.
Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.
Στις 14:40, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας της Ινδίας Jagdeep Dhankhar.
Στις 18:00, ο πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην εναρκτήρια συνεδρίαση της ετήσιας διάσκεψης «Raisina Dialogue».
