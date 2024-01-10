Πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους στο βρεφικό γάλα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το πλαίσιο των μέτρων κατά της ακρίβειας, που θα εξειδικευτούν στις 12 το μεσημέρι από τον υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η κυβέρνηση βάζει πλαφόν 7% στο εμπορικό κέρδος των πολυεθνικών για τις τιμές του βρεφικού γάλακτος.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Οι παρεμβάσεις στοχεύουν σε καθαρές τιμές τιμοκαταλόγων, περιορίζοντας τις συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών κατά 30% και μεταφέροντας το όφελος στον καταναλωτή. Αφορά προϊόντα ευρείας χρήσης, όπως οδοντόκρεμες, καθαριστικά σπιτιού, βρεφικές πάνες, οπωροκηπευτικά».

Ειδικά για το βρεφικό γάλα είπε ότι «είναι παντελώς αδικαιολόγητο».

«Εκεί θα μπει ένα πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους» ανέφερε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι οι τιμές θα προσαρμοστούν «σε τιμές λογικές με την Ευρώπη επίπεδα με στόχο να διορθώσουμε στρεβλές πρακτικές και να προστατεύουμε τους καταναλωτές».

«Η Ελλάδα δεν είναι μπανανία, ο πληθωρισμός της απληστίας δεν μπορεί να είναι ανεκτός» είπε χαρακτηριστικά ανοίγοντας την κυβερνητική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα μέτρα θα έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν χρόνιες στρεβλώσεις, καθώς είναι παντελώς αδικαιολόγητο να είναι οι τιμές υψηλότερες στην Ελλάδα από ό,τι στο εξωτερικό, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε ότι τα μέτρα που θα εξαγγελθούν εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής για την στήριξη της οικογένειας, καθώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το βάρος που σηκώνει ειδικά μια νέα οικογένεια.

Αναλυτικότερα, ο πρωθυπουργός τόνισε:

«Η μάχη για να τιθασεύσουμε την ακρίβεια και για να επιβάλουμε κανόνες εντονότερου ανταγωνισμού υπέρ του καταναλωτή, όπως γνωρίζετε, είναι μια μάχη διαρκής. Και στη μάχη αυτή αξιοποιούμε διαρκώς νέα εργαλεία πολιτικής μέχρι να καταλάβουν όλοι, και θα έλεγα ειδικά οι πολυεθνικές εταιρείες, ότι η Ελλάδα δεν είναι “μπανανία” και ότι ο πληθωρισμός της απληστίας δεν μπορεί να είναι ανεκτός.

Η ενδυνάμωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και οι εντατικοί έλεγχοι οι οποίοι έγιναν τους τελευταίους μήνες στην αγορά, κυρίως δύσκολοι έλεγχοι που αφορούν τους παράγοντες κόστους και κερδοφορίας των βασικών προϊόντων που αποτελούν και το Καλάθι του Νοικοκυριού, μας έχουν βοηθήσει να κατανοήσουμε πολύ καλύτερα τους μηχανισμούς λειτουργίας της αγοράς.

Τα νέα μέτρα τα οποία θα εξειδικεύσει στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης έχουν ακριβώς ως στόχο να αντιμετωπίσουν χρόνιες στρεβλώσεις οι οποίες έχουν συσσωρευθεί επί πολλά χρόνια στην ελληνική αγορά και οι οποίες, δυστυχώς, έχουν γίνει εντονότερες ως αποτέλεσμα της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης. Και έχουν οδηγήσει στο απαράδεκτο φαινόμενο αντίστοιχα προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών να πωλούνται πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται ανεκτό.

Οι παρεμβάσεις μας στοχεύουν πρωτίστως σε καθαρές τιμές τιμοκαταλόγου, περιορίζοντας τις συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών κατά 30% και μεταφέροντας αντίστοιχα το όφελος στον καταναλωτή. Αφορούν προϊόντα ευρείας χρήσης, όπως καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν, βρεφικές πάνες, οπωροκηπευτικά.

Ειδική πρόνοια θα υπάρχει και για το ζήτημα του βρεφικού γάλακτος, όπου πράγματι είναι παντελώς αδικαιολόγητο γιατί οι τιμές στην Ελλάδα είναι τόσο ακριβότερες από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί, όπως θα εξειδικεύσει αργότερα και ο αρμόδιος Υπουργός, θα μπει ένα πλαφόν στο περιθώριο του μεικτού κέρδους, έτσι ώστε οι τιμές να προσαρμοστούν σε λογικά για την Ευρώπη επίπεδα.

Με τα μέτρα αυτά σκοπός μας είναι να διορθώσουμε κατεστημένες στρεβλές εμπορικές πρακτικές και βασική μας προτεραιότητα παραμένει η προστασία του καταναλωτή και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Θα ήθελα, τέλος, να προσθέσω ότι μας απασχολεί πολύ ως κυβέρνηση η οικονομική επιβάρυνση για τις νέες οικογένειες. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει ήδη μέσα από μια σειρά από μέτρα υποστήριξης των οικογενειών και θέλω να θυμίσω ότι η κυβέρνηση αυτή θέσπισε από το 2019 εφάπαξ βοήθημα, το οποίο καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί το οποίο γεννιέται στην πατρίδα μας.

Αυτό βοηθάει πολύ μία νέα οικογένεια με τα πρώτα έξοδα τα οποία συνοδεύουν τη γέννηση ενός παιδιού, αλλά προφανώς υποστηρίζουν και την οικογένεια τους πρώτους μήνες με τις αυξημένες δαπάνες, είτε αφορούν σε βρεφικό γάλα, είτε αφορούν σε πάνες, είτε αφορούν σε μωρομάντηλα.

Και φυσικά έχουμε δρομολογήσει και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες, όπως η αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, η αύξηση του επιδόματος παιδιού για τους δημόσιους υπαλλήλους, η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις ελεύθερες επαγγελματίες και στις αγρότισσες.

Άρα, και τα μέτρα τα οποία θα εξαγγελθούν στη συνέχεια ας τα δούμε και στα πλαίσια μιας συνολικής πολιτικής στήριξης της οικογένειας και ειδικά των νέων οικογενειών, αντιλαμβανόμενοι πλήρως το μεγάλο οικονομικό βάρος που η απόκτηση ενός παιδιού συνεπάγεται για μία νέα οικογένεια».

Πηγή: skai.gr

