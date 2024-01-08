Αποφασισμένος να συγκρουστεί, και να πάει «μέχρι τέλους» την έρευνα για τη μείωση του βρεφικού γάλακτος δήλωσε υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, προαναγγέλλοντας μέτρα σύντομα τόσο για το συγκεκριμένο προϊόν όσο και για τις παραπλανητικές εκπτώσεις που θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών.

Αναφερόμενος σε μια σειρά προϊόντων, όπως τα απορρυπαντικά, τα προϊόντα περιποίησης και το βρεφικό γάλα, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε στον ΑΝΤ1 πως, «σε μια σειρά προϊόντων φαίνεται οι τιμές να είναι μεγαλύτερες από ό,τι σε άλλες χώρες. Μελετούμε μέτρα για να σταθεροποιηθούν ή να μειωθούν οι τιμές». «Θα λάβουμε μέτρα που διορθώνουν τις τιμές», διαβεβαίωσε ο υπουργός.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε πως, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν το υπουργείο σε κάθε ανατίμηση που κάνουν.

Μιλώντας ειδικά για το βρεφικό γάλα, είπε πως, «όταν το 2011 απελευθερώθηκε η πώλησή του από τα φαρμακεία, είδαμε τις τιμές να μειώνονται, αν και παρέμεναν υψηλές. Φαίνεται ότι, εκείνο το άνοιγμα δεν ήταν αρκετό. Οι τέσσερις εταιρείες ερευνώνται, όπως και οι στρεβλώσεις που οδηγούν στην υψηλή τιμή του βρεφικού γάλακτος. Θα συγκρουστούμε και θα πάμε μέχρι τέλους την έρευνα για τη μείωση του βρεφικού γάλακτος». «Τα μέτρα θα ανακοινωθούν σύντομα και για τις παραπλανητικές εκπτώσεις και για το βρεφικό γάλα, συγκεκριμένα μέτρα που θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών στα ράφια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Έχουμε μία σειρά παρεμβάσεων, που έχουν οδηγήσει σε μείωση του πληθωρισμού, αυτό όμως δεν είναι αρκετό», αναγνώρισε ο Κώστας Σκρέκας, διευκρινίζοντας πως, «ποτέ δεν είπαμε να κοπούν οι προσφορές, είπαμε να μην εκτινάσσονται οι τιμές και μετά γίνονται προσφορές» και υπενθύμισε πως, το υπουργείο επέβαλε μεγάλο πρόστιμο για τις παραπλανητικές εκπτώσεις.

«Μόνο το 2023 έχουμε επιβάλει 13,5 εκατομμύρια πρόστιμα για θέματα κερδοφορίας. Βλέπουμε ότι, μετά την επιβολή τους προσαρμόζονται οι κατάλογοι και μειώνονται οι τιμές», είπε σχετικά και παραδεχόμενος πως «αυτά δεν είναι αρκετά, έχουμε μία σειρά νέων μέτρων που θα ανακοινώσουμε σε λίγο και θα δούμε μια σειρά προϊόντων να μειώνεται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

