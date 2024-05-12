Σουδάν: Τουλάχιστον 13 χωρικοί σκοτώθηκαν από παραστρατιωτικούς

Τουλάχιστον 13 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) σε χωριό της πολιτείας Γκεζίρα (ή Τζαζίρα) στο κεντρικό Σουδάν.

«Οι ΔΤΥ επιτέθηκαν στο χωριό Αλ Χούρκα, ανατολικά του Ουάντ Μέντανι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Γκεζίρα, σκοτώνοντας 13 αμάχους», ανέφερε η τοπική πολιτοφυλακή σε ανακοίνωσή της στο Facebook. Αρκετοί χωρικοί τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, συμπλήρωσε.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χάμνταν Νταγκλό έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πολιτεία Γκεζίρα τον Δεκέμβριο του 2023 αφότου οι κυβερνητικές δυνάμεις αποχώρησαν από το Ουάντ Μέντανι.

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στον αρχηγό του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν κι αυτές του Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, άλλοτε υπαρχηγού του και επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.

Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.550 ανθρώπους, ενώ ο αριθμός των εκτοπισμένων ανέρχεται σε 8,7 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

