Σήμερα η ανακοίνωση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας - Ποια προϊόντα μπαίνουν στο στόχαστρο

Σε σύσκεψη για την λήψη μέτρων κατά της ακρίβειας θα προεδρεύσει σήμερα στις 10 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνέχεια ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας θα δώσει συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων που θα στοχεύουν στη μειωση των τιμών σε βασικά προϊόντα κατανάλωσης.

Η κυβέρνηση και ειδικότερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν τοποθετήσει στην κορυφή της ατζέντας το θέμα της ακρίβειας. Ήδη το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει η προεργασία και αύριο, Τετάρτη, αναμένονται ανακοινώσεις με συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να μειωθούν οι τιμές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα έχουν στόχο τη μείωση των τιμών σε ένα ικανό ποσοστό, ώστε να λειτουργήσει καταπραϋντικά για το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο στόχαστρο των μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση μπαίνουν το βρεφικό γάλα, οι πάνες, τα απορρυπαντικά, τα καθαριστικά και οι οδοντόκρεμες.

Στη λίστα προστέθηκαν και τα οπωροκηπευτικά, προκειμένου να ελεγχθεί η διαδρομή των τιμών, δηλαδή σε ποια τιμή ξεκινά από τον παραγωγό και σε τι τιμή καταλήγει στα ράφια των καταστημάτων.

Στόχος της κυβέρνησης δεν είναι απλώς μία συμφωνία κυρίων με τις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, ώστε να υπάρξει σημαντική απομείωση στην πίεση που δέχεται το εισόδημα της μέσης οικογένειας στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

