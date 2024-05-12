Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε πριν από τα μεσάνυκτα σε αγροτική περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Αρχαγγέλου και Μαλώνας στο νησί της Ρόδου.Αυτή την ώρα η φωτιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπισή της έχουν σπεύσει στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του δήμου Ρόδου και εθελοντές.

Για δύσκολη βραδιά έκανε λόγο νωρίτερα ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αλέξανδρος Κολιάδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μήνυμά του ανέφερε συγκεκριμένα: "Δύσκολη βραδιά. Είμαστε όλοι επί ποδός από την πρώτη στιγμή στο σημείο της φωτιάς, στην περιοχή του Αίθωνα. Οι άνεμοι που πνέουν καθιστούν δύσκολη την κατάσβεση. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εθελοντές επιχειρούν στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά για να την περιορίσουν."

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.