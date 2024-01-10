«Είναι προσβλητικές για τη μνήμη των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, τον πόνο των οικογενειών τους και τη συλλογική απαίτηση της κοινωνίας για απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης, οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είναι μέλη της εξεταστικής επιτροπής «για τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Στην ανακοίνωσή τους, που εκδόθηκε μετά τη χθεσινή παρουσία ως μάρτυρα στην εξεταστική επιτροπή, του πρώην υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Δ. Ρέππα, αναφέρουν ότι: «Το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για διάχυση των ευθυνών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται μάρτυρες με θητεία δεκαετίες πριν στον ΟΣΕ και το υπουργείο Μεταφορών, ενώ την ίδια στιγμή αποκλείεται η πρόσκληση και κατάθεση μαρτύρων που κατείχαν θέσεις σε κρίσιμες χρονικές περιόδους άμεσα σχετιζόμενες με το σιδηροδρομικό δυστύχημα και η κατάθεση των οποίων θα ρίξει άπλετο φως στις ευθύνες και τις εγκληματικές ολιγωρίες και παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία».

Όπως σημειώνουν, «είναι κρίσιμο να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπευθύνους και να κληθούν στην επιτροπή σημαντικοί μάρτυρες, όπως είναι οι κ.κ. Σπηλιόπουλος, Κατσιούλης, Γεροντήδου, Διακομανώλη, Γενηδούνιας, Λεβέντης, Βαρελάς και Τσικαλάκης».

Τονίζουν, δε, ότι «το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα αγωνιστεί προκειμένου να αποτρέψουμε τη φίμωσή τους και τη συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψης από τη Νέα Δημοκρατία».

Τέλος, «σχετικά με την εκ των υστέρων διαρροή εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την κατάθεση του Δημήτρη Ρέππα, ας σημειώσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία που το 2009 παρέδωσε τον ΟΣΕ με σωρευμένο χρέος 10,7 δισ. ευρώ, και ενώ το 2023 λειτουργούσε τον ΟΣΕ χωρίς δικλείδες ασφαλείας κυκλοφορίας και με κενές το 50% των θέσεων προσωπικού που ήταν πλήρως στελεχωμένες το 2010, στρέφεται τώρα εναντίον του ν. 3891/10 τον οποίο είχε ...υπερψηφίσει!»

Πηγή: skai.gr

