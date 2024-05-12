Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι είναι εφικτή η κατάπαυση του πυρός ακόμα και από «αύριο» στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αν το παλαιστινιακό κίνημα απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά.

«Θα υπήρχε κατάπαυση του πυρός αύριο αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους», τόνισε ο Μπάιντεν σε μια εκδήλωση κοντά στο Σιάτλ, στα βορειοδυτικά των ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, ένας ακόμη γύρος έμμεσων συνομιλιών με σκοπό την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς, έπειτα από επτά μήνες πολέμου, ολοκληρώθηκε χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία στο Κάιρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

