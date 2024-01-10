Στο Ερεβάν Γ. Γεραπετρίτης- Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Γενοκτονίας των Αρμενίων

Το Ερεβάν επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου σήμερα Τετάρτη θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Ararat Mirzoyan, ενώ θα γίνει επίσης δεκτός και από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Nikol Pashinyan, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκίνησε την επίσκεψή του με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.
📍Yerevan— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 10, 2024
FM George Gerapetritis lays wreath at the Memorial to the Victims of the Armenian Genocide
📍Ερεβάν
Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη pic.twitter.com/61PQ1kw5vT
