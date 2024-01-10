Λογαριασμός
Στο Ερεβάν Γ. Γεραπετρίτης- Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Γενοκτονίας των Αρμενίων

Ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συναντήσεις με τον Αρμένιο ομόλογό του και τον πρωθυπουργό της χώρας

Γεραπετρίτης

Το Ερεβάν επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου σήμερα Τετάρτη θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Ararat Mirzoyan, ενώ θα γίνει επίσης δεκτός και από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Nikol Pashinyan, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκίνησε την επίσκεψή του με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

