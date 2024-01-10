Αιφνιδιαστικά ακυρώθηκε η συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν συμμετείχε και σε εκδήλωση στην προεδρία με τους νομάρχες.

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναρωτιούνται «πού είναι ο Ερντογάν;».

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος «ξεκουράζεται πριν από τις δημοτικές εκλογές και ασχολείται με την επιλογή υποψηφίων»

«Οι ΗΠΑ εξοπλίζουν την Ελλάδα με F-16 και F-35 και δεν δίνουν στην Τουρκία ούτε τα F-16»

Τούρκοι αναλυτές σχολιάζουν πως «αλλάζουν οι ισορροπίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας»

Ο Ναϊμ Μπαμπούρογλου, καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιστανμπούλ Λαϊντίν, ανέφερε: «H Toυρκία δικαιολογημένα λέει το εξής ᾽᾽εσείς το 2028 θα δώσετε στην Ελλάδα τα F-35, όπως επίσης δεν έχετε επιφυλάξεις και αντιρρήσεις σχετικά με τα ελληνικά F-16»

Η παρουσιάστρια του Haber Turk Ντιλέκ Γκιουλ ανέφερε: «Αρά εξοπλίζουν την άλλη πλευρά κι αυτό είναι σοβαρό».

Ο Μπαμπούρογλου είπε: «Μα το κάνουν ήδη και αλλάζουν την ισορροπία Αλλάζουν την ισορροπία μάχης , την ισορροπία ισχύος . Όχι πως μιλάμε για πόλεμο Τουρκίας και Ελλάδας αλλά αυτή η ισορροπία είναι στα πλαίσια της εθνικής ασφάλειας μιας χώρας . Γι αυτό και η Τουρκία λέει ᾽᾽δώστε μας τα 40 F-16 και τα 79 κιτ εκσυγχρονισμού των F-16».

Ο Οζτζατ Τικίτ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Anadolu, ανέφερε: «Εκεί που κάποτε συζητούσαμε για τα F-35 τώρα καταλήξαμε να συζητάμε για τα F-16. Mάλιστα τα συζητάμε και τα περιμένουμε απο το 2021. Είναι μια διαδικασία που ηδη καθυστερεί. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει μεν πως θέλει να παραχωρήσει τα F-16 απο την άλλη τονίζει πως υπάρχει και το Κογκρέσο και πως δεν πρέπει να παρέμβει. Έτσι είναι όμως και στην Τουρκία ο Ερντογάν ενέκρινε το θέμα της Σουηδίας αλλά υπάρχει το Κοινοβούλιο».

Σοκ στην Τουρκία από την άρση εμπάργκο πώλησης Eurofighter στη Σαουδική Αραβία

«Βάζουν βέτο στην πώληση μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία και τα δίνουν στους Σαουδάραβες»

Το τηλεοτπικό δίκτυο A HABER ανέφερε: «H Γερμανία θα άρε το βέτο που εφαρμόζει εδω και 6 χρόνια σχετικά με την πώληση των. μαχητικών Eurofighter στη Σαουδική Αραβία. Η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ ανακοίνωσε πως πλέν η χὠρα δεν είναι εναντίον της πώλησης των συγκεκριμένων μαχητικών. Τώρα τα βλέμματα στρέφονται το τι απόφαση θα πάρει σχετικά με την Τουρκία.

» Tώρα όλοι περιμένουν την απόφαση της Γερμανίας σχετικά με την Τουρκία. Καθώς η Τουρκία θέλει να αποκτήσει τα Eurofighter τα οποία κατασκευάζονται απο την κοινοπραξία της Γερμανίας,της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ είχε δηλώσει πως ᾽᾽η Ισπανία και η Μεγάλη Βρετανία είπαν το ναι τώρα προσπαθούμε να πείσουμε τη Γερμανία. Πάντως δεν είναι ξεκάθαρο το βήμα που θα κάνει η Γερμανία η οποία αποφάσισε να άρει το βέτο στη Σαουδική Αραβία».

Το δίκτυο CNN TURK μετέδωσε: «Yπάρχει μια σημαντικἠ είδηση. Η Γερμανία το 2018 είχε σταματήσει τις πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία, μετά την δολοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκι. Τώρα όμως η Γερμανία άναψε το 'πράσινο φως' στην πώληση των Ευrofighter. H Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών ως δικαιολογία αναφέρει πως η Σαουδική Αραβία εμποδίζει τους Χούθι που εκτοξεύουν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ».

