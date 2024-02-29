Τα μέτρα για την ακρίβεια τέθηκαν επί τάπητος στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η υποστήριξη των αγροτικών προϊόντων και η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας αποτελούν προτεραιότητα.

«Εδώ και μήνες εξελίσσεται μια διαρκής παρέμβαση για πιο προσιτές τιμές στο ράφι, καθώς ο πληθωρισμός αντιστεκεται σε κάποια είδη. Έχουμε θέσει ήδη όριο στο περιθώριο των εταιρειών στο βρεφικό γάλα, όπου οι αυξήσεις πράγματι ήταν μεγάλες και συχνά αδικαιολόγητες. Ταυτόχρονα περιορίζουμε τις παροχές των προμηθευτών στα σούπερ μάρκετ. Τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων θα φανούν σταδιακά, τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση προσδοκά οι αρχικές τιμές σε 1.500 προϊόντα να είναι μειωμένες από τις αρχές Μαρτίου και άρα και οι τελικές επί αυτών των μειωμένων.

Σχετικά με τον κατώτατο μισθό είπε πως «στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο θα αποφασίσουμε για την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας πως οι παρεμβάσεις αυτές επί των εισοδημάτων θα αποτελέσουν αποφασιστική απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας που μας ταλαιπωρεί τα τελευταία 3 χρόνια.

«Χρειαζόμαστε στοχευμένα μέτρα γι’ αυτό και δεν υποτιμούμε διαχρονικές στρεβλώσεις στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και οι παρεμβάσεις μας είναι πράγματι διαρθρωτικές».

Σχετικά με την θεματολογία του υπουργικού είπε:

«Ο Υπουργός Ανάπτυξης θα παρουσιάσει τον προγραμματισμό μας. θυμίζω ότι έχουν γίνει παραπάνω από 20.000 έλεγχοι, έχουμε επιβάλει και εισπράξει πρόστιμα, ενώ θα συζητήσουμε και για την προστασία προϊόντων με επιδίωξη να διασφαλίσουμε ποιότητα και αξιοπιστία και την αντιμετώπιση της μάστιγας των ελληνοποιήσεων. Στις Βρυξέλλες έχουν ήδη κατατεθεί 19 προτάσεις βελτίωσης της ΚΑΠ και καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία των Ευρωεκλογών είναι σημαντικό να αναδειχτεί από το κόμμα μας η ανάγκη αναδιάρθρωσης της ΚΑΠ.

Θα βρεθώ σύντομα στη Θεσσαλία για να συναντήσω τους παραγωγούς ώστε να δούμε πόσο πιο γρήγορα μπορύμε να κινθούμε για αποκατάσταση και αποζημίωση μετά το πέρασμα του Daniel.

Στον τομέα της Υγείας, γίνονται πολλά πράγματα. Το ΕΣΥ αλλάζει και αλλάζει σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Προχωρούν ανακαινίσεις νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργεία. Να θυμίσω σε αυτούς που αντιδρούν σήμερα, συζητήθηκε και θεσμοθετήθηκε πρώτη φορά χωρίς να εφαρμοστεί πριν από 20 χρόνια, αλλά ο Υπουργός θα παρουσιάσει και μία νέα δέσμη μέτρων.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα παρουσιάσει ένα καινοτόμο σχέδιο. Είναι προτάσεις που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό. Ο Υπουργός ήταν πολύ πρόσφατα στη Φινλανδία που είναι μία χώρα υπόδειγμα, όπου σχεδιάζουμε την ίδρυση ενός τμήματος πληροφορικής».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας διατρέχει και τα θέματα της σημερινής μας συνεδρίασης: αντιμετώπιση της ακρίβειας και μέτρα για την υποστήριξη των αγροτικών μας προϊόντων, αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και βέβαια θέματα ασφάλειας μέσα και έξω από τα σύνορά μας.

Αυτές άλλωστε -το έχουμε πει πολλές φορές- είναι και οι τρεις κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, προφανώς όχι μόνο στο νομοθετικό πεδίο, αλλά και στην πρακτική εφαρμογή του έργου μας στη διάρκεια ολόκληρης της τετραετίας.

Όπως ξέρετε, εξελίσσεται ήδη εδώ και αρκετούς μήνες μία διαρκής παρέμβαση για να έχουμε ακόμα πιο προσιτές τιμές στο ράφι, καθώς ο πληθωρισμός δείχνει να αντιστέκεται, ειδικά σε κάποια συγκεκριμένα είδη. Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη θέσει όριο στο κέρδος των εταιρειών στο βρεφικό γάλα, όπου οι αυξήσεις πράγματι ήταν μεγάλες και, θα έλεγα, συχνά αδικαιολόγητες. Ταυτόχρονα, περιορίζουμε κατά 30% τις παροχές των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ, ώστε η διαφορά αυτή να μπορεί να μετακυληθεί και ως όφελος προς τον καταναλωτή.

Τα αποτελέσματα αυτών των νέων παρεμβάσεων θα φανούν σταδιακά, καθώς πρόκειται για μία βαθιά, διαρθρωτική παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Τα πρώτα μηνύματα, όμως, είναι ενθαρρυντικά και προσδοκούμε οι αρχικές τιμές -το τονίζω- σε παραπάνω από 1.500 προϊόντα από τις αρχές Μαρτίου να είναι μειωμένες. Και προφανώς επί αυτών των αρχικών τιμών θα καθορίζονται και οι τελικές.

Έτσι, συνεχίζουμε τη διπλή μας μάχη για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Aπό τη μία πλευρά, μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, του μήνα Μαρτίου, θα αποφασίσουμε και την οριστική αύξηση για τον κατώτατο μισθό για το έτος 2024, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Και βέβαια, αυτές οι μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος και των ονομαστικών μισθών είναι η πιο, θα έλεγα, αποτελεσματική απάντηση απέναντι στο κύμα ακρίβειας το οποίο μας ταλανίζει εδώ και μία διετία.

Αλλά, βέβαια, το έχουμε πει πολλές φορές, χρειαζόμαστε και στοχευμένα μέτρα τα οποία απαντούν σε επίκαιρες ανάγκες. Γι’ αυτό και δεν υποτιμούμε διαχρονικές στρεβλώσεις στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Οι παρεμβάσεις μας σε αυτό το επίπεδο είναι πράγματι διαχρονικές και πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Θα μας παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης τον συνολικό μας προγραμματισμό στον τομέα αυτό, ο οποίος βέβαια συνοδεύεται και από την περαιτέρω ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Θυμίζω ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει παραπάνω από 20.000 έλεγχοι, έχουμε επιβάλει και εισπράξει πρόστιμα ύψους 12 εκατομμυρίων.

Και βέβαια, θα συζητήσουμε και τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε δύο κρίσιμους τομείς: την προστασία και ανάδειξη προϊόντων με ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις, δηλαδή η «ατμομηχανή» των ποιοτικών και εξαγώγιμων προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, με επιδίωξη να διασφαλίσουμε ποιότητα και αξιοπιστία, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Και, βέβαια, την περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ελληνοποιήσεων. Στο μέτωπο αυτό, που πέρα από τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει σε προϊόντα όπως το γάλα και η φέτα, θα έχουμε και νέα κλιμάκια, με ελέγχους στο λάδι, στο μέλι και στα οπωροκηπευτικά.

Βέβαια, είναι μία συνέχεια όσων έχουμε ήδη ανακοινώσει για τη στήριξη των αγροτών μας, που δεν είναι και λίγα: η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το 2024 και η δέσμευσή μας για έναν πιο δίκαιο τρόπο επιστροφής του φόρου από το 2025. Και βέβαια, τις σημαντικές -να το τονίσω αυτό- εκπτώσεις στο ρεύμα, με μόνιμες σταθερές τιμές για μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο απαιτεί και μια προνομιακή χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ώστε να υποστηρίξουν ακριβώς τους παρόχους που θα δώσουν αυτές τις μεγάλες εκπτώσεις.

Όλα αυτά μειώνουν ουσιαστικά το κόστος παραγωγής, αλλά προφανώς δεν σταματάμε εκεί. Στις Βρυξέλλες έχουν ήδη κατατεθεί 19 ελληνικές προτάσεις βελτίωσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τεχνικού χαρακτήρα, σημαντικές όμως, πολύ σημαντικές για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Είναι προτάσεις που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Καθώς μπαίνουμε πια και στην τελική ευθεία προς τις ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικό τα ζητήματα της αναδιάρθρωσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής να αναδεικνύονται από το κόμμα μας και να σκεφτούν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας ποιοι είναι αυτοί που την επόμενη μέρα θα μπορούν στις Βρυξέλλες να διεκδικήσουν και να αγωνιστούν για τα δίκαια αιτήματά τους.

Και βέβαια, έχω δεσμευτεί ότι θα βρεθώ σύντομα στη Θεσσαλία, για να συναντήσουμε ειδικά τους Θεσσαλούς παραγωγούς, να δούμε τι παραπάνω και πόσο πιο γρήγορα μπορούμε να κινηθούμε στα ζητήματα των αποζημιώσεων αλλά και των αποκαταστάσεων μετά τη θεομηνία του «Daniel». Να εξετάσουμε τη μελέτη, βέβαια, των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων η οποία θα μας παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα για τη συνολική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας.

Στον τομέα της Υγείας, γίνονται πολλά πράγματα. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε έναν τίτλο ότι «το ΕΣΥ αλλάζει». Και αλλάζει σε πολλά διαφορετικά επίπεδα: προχωρούν ανακαινίσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας με μεγάλη ταχύτητα, και στο Λεκανοπέδιο και στη Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια, ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργεία, μια σημαντική και τολμηρή παρέμβαση που θέλω να θυμίσω σε αυτούς οι οποίοι αντιδρούν σήμερα ότι συζητήθηκε για πρώτη φορά -και θεσμοθετήθηκε ουσιαστικά, χωρίς ποτέ να εφαρμοστεί- πριν από 20 και πλέον χρόνια.

Ο Υπουργός θα παρουσιάσει και μια νέα δέσμη ενεργειών για κάλυψη κενών που ήδη υπάρχουν, περαιτέρω εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, κάτι το οποίο πάντα μας απασχολεί ιδιαίτερα, διεύρυνση της δυνατότητας τώρα των γιατρών του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο. Και βέβαια, να σταθώ ιδιαίτερα στις προληπτικές εξετάσεις, στη διεύρυνσή τους. Νομίζω ότι αυτή είναι μία μεγάλη κατάκτηση πια του συστήματος υγείας, η έμφαση που δίνουμε στην πρόληψη και στη δημόσια υγεία. Σε αυτόν τον τομέα θέλουμε να δώσουμε πολύ μεγάλη προτεραιότητα.

Και βέβαια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα μας παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον, καινοτόμο, τολμώ να πω, νομοσχέδιο. Δεν συνδέουμε συχνά τις Ένοπλες Δυνάμεις με την καινοτομία, αλλά έχει έρθει η ώρα να το κάνουμε. Νομίζω ότι πια συντονίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις με τις απαιτήσεις των καιρών: την εφαρμογή της τεχνολογίας, τα θέματα της κυβερνοασφάλειας. Προτάσεις που ενδεχομένως θα πρέπει να είχαν υλοποιηθεί εδώ και καιρό, όπως η σύσταση ενός Κοινού Σώματος Πληροφορικής, μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, διασύνδεση με άλλους φορείς του εξωτερικού.

Ο Υπουργός ήταν πολύ πρόσφατα στη Φινλανδία, που είναι μία χώρα-υπόδειγμα ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, και τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς για να ενισχύσουμε την εμπειρία της θητείας και να δώσουμε στα νέα παιδιά περισσότερες δεξιότητες, αλλά και πώς θα είναι και πιο χρήσιμοι για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Και βέβαια, την ίδρυση νέου Τμήματος Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή των Αξιωματικών Σωμάτων. Θέλω να θυμίσω ότι ο νέος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ έχει και μία ιδιαιτερότητα, που είναι μάλλον ασυνήθιστη για υψηλόβαθμο ένστολο: να έχει διδακτορικό πτυχίο το οποίο συνδέεται με τις επικοινωνίες και την υψηλή τεχνολογία.

Κλείνω, λοιπόν, αυτήν την μικρή εισαγωγή επαναλαμβάνοντας τους τομείς στους οποίους πρέπει να είμαστε σταθερά προσηλωμένοι, χωρίς να αδικώ τα υπόλοιπα πεδία πολιτικής, προφανώς: ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα, υγεία, ασφάλεια. Αλλά και κάτι ακόμα: εδώ συζητούμε στρατηγικές κατευθύνσεις, αλλά το ξέρουμε πολύ καλά ότι αφού αποφασίσουμε ό,τι είναι να αποφασίσουμε και αφού ψηφίσουμε ό,τι είναι να ψηφίσουμε, ακολουθεί πολλή δουλειά εφαρμογής αυτών που έχουμε αποφασίσει. Αυτό, προφανώς το ξέρετε καλύτερα από εμένα, σημαίνει πολύ επίμονη, καθημερινή δουλειά ώστε να φανεί το αποτέλεσμα των πολιτικών μας στον πολίτη.

Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι μια αφηρημένη, θεωρητική έννοια. Είναι μία απτή παρέμβαση που τελικά πρέπει να κάνει την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και γι' αυτό αγωνιζόμαστε κάθε μέρα.»

Αναλυτικά η θεματολογία του υπουργικού

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου: α) Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, β) Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, γ) Σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη του νομοσχεδίου: α) Θεσμικό πλαίσιο για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα, β) Ελεγκτικά όργανα και έλεγχοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/2118 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μέτρα προσαρμογής στον Κανονισμό 2022/858 σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας,

Εισήγηση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα σχετικά με την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πηγή: skai.gr

