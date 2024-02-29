Η επιτυχία της Ελλάδος με την υιοθέτηση από την πλευρά του ΕΛΚ του ψηφίσματος που κατέθεσε η χώρα μας για την κλιματική κρίση και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην ΚΑΠ, είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης δουλειάς που έγινε εδώ και καιρό και έχει ξεκινήσει πριν από τις κινητοποιήσεις, με τη δημιουργία συμμαχιών σε όλα τα επίπεδα της ΕΕ, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, σε συνέντευξή του στον Άρη Πορτοσάλτε, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Όπως επισήμανε ο υπουργός, για πρώτη φορά αναθεωρείται Κοινή Αγροτική Πολιτική από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Και σημείωσε ότι η συγκεκριμένη ΚΑΠ είναι αποτέλεσμα των πιέσεων που είχαν ασκήσει στην προηγούμενη περίοδο οι ομάδες Πρασίνων και Σοσιαλιστών, οι οποίες, όμως, οδηγούν σε εφαρμογή μιας πολιτικής με τιμωρητική διάθεση προς τους αγρότες, λόγω της αυξημένης γραφειοκρατίας. «Είμαστε υπέρ της πράσινης μετάβασης αλλά με ομαλότητα», σημείωσε ο υπουργός και αναφέρθηκε στις συμμαχίες που έχει κάνει η Ελλάδα για την προώθηση των θέσεών της τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όσο και σε επίπεδο χωρών του Νότου, δηλαδή της EUMED-9

Ο ΥπΑΑΤ θύμισε ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που κατέθεσε προτάσεις από τον Δεκέμβριο, όπου στο πλαίσιο του Κανονισμού είχε καταθέσει 6 προτάξεις για τεχνικές αλλαγές που οδήγησαν και στη μη εφαρμογή και για εφέτος του μέτρου της αγρανάπαυσης. Μέττρο που δίνει τη δυνατότητα σε 127.000 αγρότες να καλλιεργήσουν 1,5 εκατ. στρέμματα χωρίς να χάσουν τις επιδοτήσεις τους αλλά και να κερδίσουν από την πώληση των προϊόντων που θα καλλιεργήσουν .

Επισήμανε, ακόμη, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι οι αλλαγές με πρωτοβουλία της βελγικής προεδρίας θα ολοκληρωθούν πριν από τις ευρωεκλογές, ενώ αναφερόμενος στη σημασία του ψηφίσματος του ΕΛΚ που υιοθετεί τις ελληνικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τις αλλαγές στην ΚΑΠ είπε ότι ουσιαστικά το ψήφισμα «υιοθετεί τη νέα πραγματικότητα στον πρωτογενή τομέα. Είναι παρήγορο που ακόμα και χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης αναγνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος που ήδη βιώνει ο ευρωπαïκός Νότος. Δεν πρόκειται όμως απλά για ένα ψήφισμα που στηρίζεται στην κοινοτική αλληλεγγύη. Είναι ένα ψήφισμα που στηρίζεται στη λογική, καθώς αποδείχθηκε ότι η κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Αυτή η παραδοχή, επιτάσσει να λάβουμε μέτρα που στηρίζουν τις προσπάθειες των αγροτών μας για διασφάλιση της παραγωγής. Άλλωστε η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ως πολίτες της Ευρώπης, έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πάρουμε έγκαιρα τα επιβαλλόμενα μέτρα».

Το Υπουργικό

Αναφερόμενος στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε ότι θα παρουσιάσει:

Πρώτον, τις 19 προτάσεις που της Ελλάδας για αλλαγές στην ΚΑΠ, προσθέτοντας ότι για την ολοκλήρωση του ελληνικού φακέλου έχει απευθυνθεί στα κοινοβουλευτικά κόμματα, στους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και σε όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους όλων των παραγωγικών φορέων του πρωτογενούς τομέα και έχει ζητήσει τις προτάσεις τους ώστε η Ελλάδα να πάει σαν μια γροθιά στην τελική διαπραγμάτευση.

Δεύτερον. θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για το Θεσμικό πλαίσιο για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα, αλλά και τα Ελεγκτικά όργανα και έλεγχοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τρίτον, θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα των ελέγχων που έχουν ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε περιπτώσεις που έχουν τελεσιδικήσει, σημειώνοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και θα ενταθούν πέραν του γάλακτος των παραγομένων από αυτών προϊόντων και στο μέλι, στο κρέας, στο λάδι και στα οπωροκηπευτικά, με έμφαση στις πατάτες και στις ντομάτες.

Ερωτηθείς για την ερασιτεχνική αλιεία, αναφέρθηκε στην επιτυχία του πρώτου Συνεδρίου για την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και τον αλειυτικό τουρισμό που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Ελευσίνα, όπου δόθηκε η δυνατότητα σε 55 συνέδρους να διατυπώσουν τις απόψεις τους και διευκρίνισε ότι αποτελεί απόφαση του υπουργείου να πατάξει την παράνομη ερασιτεχνική αλιεία που οδηγεί σε μαύρη οικονομία, ενεργοποιώντας το Μητρώο Ερασιτεχνών Αλιέων.

Σύσκεψη για Θεσσαλία

Σε συζήτηση που ακολούθησε για την Θεσσαλία, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε ότι αύριο στο υπουργείο στο πλαίσιο των τακτικών, εβδομαδιαίων, συναντήσεων και εν όψει της σύσκεψης του Πρωθυπουργού για τη Θεσσαλία, θα γίνει σύσκεψη στην οποία θα μετέχουν ο ΥπΑΑΤ Λευτέρης Αυγενάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θειόδωρος Σκυλακάκης, ο υφυπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Στη συνάντηση θα μετάσχουν επίσης η Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης από τις Παρακάρλιες περιοχές και δήμων που έχουν πληγεί και εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ, κτηνοτροφικών, γεωργικών, μελισσοκομικών οργανώσεων και γενικά παραγωγικών και θεσμικών φορέων της περιοχής, όπως επίσης και οι Θεσσαλοί – μέλη του Συντονιστικού της Πανελλαδικής των Μπλόκων.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός τηρώντας τη δέσμευσή του θα κάνει διαβούλευση επί του πορίσματος της Ολλανδικής εταιρεία HVA International για τη Θεσσαλία, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν από την κυβέρνηση με στόχο την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας πρέπει να έχουν και βάθος και αντοχή.

Σε συζήτηση με αγρότες από το Στεφανοβίκι και τα Φάρσαλα ο υπουργός επανέλαβε τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το ΥΠΑΑΤ για στήριξη των αγροτών και καταβολή αποζημιώσεων και ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για το Μέτρο 5.2 που αφορά την δωρεάν αντικατάσταση ζώων και ανακατασκευή στάβλων και κυψελών, ενώ, όπως αποκάλυψε οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ των οποίων η εξόφληση θα γίνει έως τέλος Ιουνίου, αναμένεται να ξεπεράσουν το αρχικώς υπολογισθέν ποσό των 260 εκατ. ευρώ. Ο υπουργός επισήμανε ότι τηρούνται με συνέπεια όλα τα χρονοδιαγράμματα καθώς ο ΕΛΓΑ, αλλά και τα μέτρα 5.2 και αυτό για τις παρακάρλιες περιοχές που για πρώτη φορά εφαρμόζονται, ελέγχονται από την ΕΕ.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δύο προγράμματα απονιτροποίησης που αφορούν στη Θεσσαλία ύψους, αθροιστικά, 150 εκατ. ευρώ

