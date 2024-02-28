Υπουργικό συμβούλιο υπό τον Μητσοτάκη την Πέμπτη - Τα θέματα της ατζέντας

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συνεδριάσει αύριο στις 11:00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η θεματολογία του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας θα παρουσιάσει την εφαρμογή των μέτρων κατά της ακρίβειας, αλλά και το νομοσχέδιο για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Ο Υπουργός 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τη Σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για το Θεσμικό πλαίσιο για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα, αλλά και τα Ελεγκτικά όργανα και έλεγχοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός, Χάρης Θεοχάρης θα παρουσιάσουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες: α) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/2118 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μέτρα προσαρμογής στον Κανονισμό 2022/858 σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού.

Ο Υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης θα παρουσιάσει το ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, θα κάνει εισήγηση σχετικά με την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Αργά το απόγευμα και συγκεκριμένα στις 20:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στο συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Καθημερινή, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών και το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics με θέμα «Μεταπολίτευση. 50 χρόνια μετά». Ο Πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με τον διευθυντή της Καθημερινής Αλέξη Παπαχελά και τον Καθηγητή Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του ΕΚΠΑ και διευθυντή του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Κώστα Κωστή.

