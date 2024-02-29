Συνάντηση Γιάννη Οικονόμου με Σοφία Ζαχαράκη - Οι προτάσεις του για το Δημογραφικό και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Ο βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Γιάννης Οικονόμου, συναντήθηκε με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Σοφία Ζαχαράκη και κατέθεσε τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που ταλανίζει τη χώρα.

Ο Γιάννης Οικονόμου πρότεινε, μεταξύ άλλων, να δοθούν στοχευμένα κίνητρα κατά προτεραιότητα για τη γέννηση δευτέρου παιδιού, να διευρυνθεί σημαντικά η περίμετρος των εισοδηματικών κριτηρίων και να υπάρχουν εστασμένα μέτρα ανά Περιφερειακές Ενότητες, εν όψει της κατάρτισης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό.

Ο ίδιος έχει ασχοληθεί εκτενώς με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, καθώς με πρωτοβουλία του υπεγράφη στη Φθιώτιδα -περιοχή που πλήττεται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα τελευταία Απογραφή- Σύμφωνο Συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο Λαμιέων και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Ο Γιάννης Οικονόμου τόνισε:

«Η δημογραφική κρίση, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις -όπως ιδίως στη Φθιώτιδα- αποκτά χαρακτηριστικά δημογραφικής κατάρρευσης, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία και ως έθνος.

Για το ζήτημα αυτό συζήτησα το προηγούμενο διάστημα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Σοφία Ζαχαράκη και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά, Καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη.

Με την Υπουργό συζητήσαμε για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το δημογραφικό, το οποίο ετοιμάζει η Κυβέρνηση. Υποστήριξα ότι η έμφαση των πολιτικών στήριξης για αύξηση των γεννήσεων πρέπει να δοθούν στη γέννηση του 2ου παιδιού και ακόμα να διευρυνθεί περαιτέρω σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα η περίμετρος όσων δικαιούνται τις πολιτικές οικονομικής ενίσχυσης.

Κατέθεσα την άποψη μου ότι πρέπει να υπάρξουν στοχευμένες πολιτικές ανά περιφέρεια -κατά το πρότυπο της Γαλλίας- ενώ παράλληλα ενημέρωσα την Υπουργό για το Σύμφωνο Συνεργασίας Περιφέρειας Στερεάς – ΚΕΠΕ – Δήμου Λαμίας για έρευνα και κοινές δράσεις γύρω από το δημογραφικό. Όσον αφορά στην ενεργοποίηση του Συμφώνου αυτού, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας το επόμενο διάστημα.

Ζήτησα, στο εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό, να υπάρχουν επαρκή θεσμικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος με ολιστική προσέγγιση, αφού μια βιώσιμη και ρεαλιστική δημογραφική πολιτική δεν περνά μόνο μέσα από την αναγκαία πολιτική ενίσχυσης των γεννήσεων. Απαιτούνται παρεμβάσεις ισόρροπης ανάπτυξης που θα προσελκύσουν και θα κρατήσουν ανθρώπους στην Περιφέρεια, αλλά και πολιτικές στήριξης της ενεργούς γήρανσης, όπως προτείνει σε μια εξαιρετική μελέτη το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Στο δημόσιο διάλογο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μας προβλήματος είμαι παρών με προτάσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες τόσο για την Φθιώτιδα όσο και για την Πατρίδα μας συνολικά».

Πηγή: skai.gr

