Κοντά στις ευρωεκλογές αναμένεται η απόφαση του εκλογοδικείου για τύχη του κόμματος των «Σπαρτιατών».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη εκδικάστηκαν στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, γνωστό ως Εκλογοδικείο, προσφυγές που έχουν κατατεθεί για τη νομιμότητα της συμμετοχής στο κοινοβούλιο του κόμματος των Σπαρτιατών.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ «Σήμερα» η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου, αυτή είναι η πρώτη φορά στην μεταπολίτευση όπου κρίνεται η τύχη ενός ολόκληρου κόμματος, εάν δηλαδή θα εκπέσουν οι βουλευτές και θα βγουν από την βουλή.

Σύμφωνα με την κ. Μάνδρου, οι προσφυγές αναφέρουν ότι οι «Σπαρτιάτες» κακώς μπήκαν στη Βουλή, κακώς μετείχαν στις εκλογές διότι πίσω από αυτό το κόμμα κατά την προεκλογική περίοδο και με την βοήθεια που βγήκε ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης κάτι που η νομοθεσία απαγορεύει. Εν ολίγης υπήρξε εξαπάτηση του εκλογικού σώματος.

Όπως είπε η Ιωάννα Μάνδρου, η πιθανότητα να εκπέσουν οι βουλευτές του κόμματος αυξάνεται πολύ, καθώς αυτή την στιγμή υπάρχει ανοιχτή ποινική έρευνα από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έχει καλέσει ως υπόπτους όλους του βουλευτές των «Σπαρτιατών» για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος καθώς έχει θεωρήσει ότι υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις ότι ο Κασιδιάρης ήταν πίσω από το κόμμα.

Αν εκπέσουν τελικά οι βουλευτές, το σενάριο με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας είναι η αντικατάσταση από βουλευτές των λοιπών κομμάτων που έχει το κάθε κόμμα στην εκλογική περιφέρεια που έχει εκλεγεί βουλευτής των Σπαρτιατών. Ως αποτέλεσμα τα σημερινά κόμματα να αυξήσουν τις έδρες τους. Όσον αφορά το σενάριο για επανάληψη των εκλογών στις συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες, αυτό δεν θεωρείται τόσο πιθανό.

