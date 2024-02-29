Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με την ακρίβεια να αποτυπώνεται στα βασικότερα προβλήματα των νοικοκυριών, αλλά και η καταπολέμησή της να αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, εφαρμόζοντας όποια μέτρα επιβάλλονται προς επίτευξη αυτού του στόχου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, παρουσιάζει σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν όλο το προηγούμενο διάστημα, τα νέα που αναμένονται αλλά και το νομοσχέδιο που αφορά στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Από την Παρασκευή 1η Μαρτίου και μετά, αναμένεται να εφαρμοστούν τα μέτρα σε όλο το εύρος τους με αποτέλεσμα, σε σημαντικές κατηγορίες προϊόντων να μειώνονται οι τιμές σε ποσοστό που αναμένεται να φτάνει και το 15%. Πρόκειται για προϊόντα καθαρισμού, προσωπικής υγιεινής, βρεφικές πάνες αλλά και μία σειρά καταναλωτικών αγαθών τα οποία είναι βασικά για τη διαβίωση των νοικοκυριών.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι πολίτες από την ακρίβεια και εκτιμά ότι όλα τα μέτρα, αυτά που ήδη εφαρμόζονται και τα νέα που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Μαρτίου θα μπορέσουν να δώσουν μία ανάσα και εν τέλει να οδηγήσουν σε μία σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, που παραμένει βασικός στόχος.

"Η Ελλάδα έχει πάρει τα περισσότερα και πιο δραστικά μέτρα από όλη την Ευρώπη" τόνισε σε συνέντευξή του ο Κώστας Σκρέκας, προσθέτοντας πως "με τα μέτρα που έχουμε πάρει ακολουθούμε τον μέσο όρο της Ευρώπης και από εδώ και πέρα πιστεύουμε ότι θα δούμε μια ταχύτερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και στα τρόφιμα, έτσι ώστε πραγματικά τα νοικοκυριά να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα σε χαμηλότερες τιμές".

Αυτή την τάση αποτυπώνουν άλλωστε και τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο, από πολύ μεγάλες αλυσίδες στην αγορά, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει μείωση των ανατιμήσεων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο της τάξης του 80%, ενώ το πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένουν μειώσεις τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων, της τάξης ακόμα και μεγαλύτερης του 10% - 15%, οι οποίες θα είναι μόνιμες μειώσεις και όχι έκτακτα μέτρα.

Στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι προγραμματισμένα επίσης:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου: α) Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, β) Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, γ) Σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη του νομοσχεδίου: α) Θεσμικό πλαίσιο για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις, και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα, β) Ελεγκτικά όργανα και έλεγχοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/2118 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μέτρα προσαρμογής στον Κανονισμό 2022/858 σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα σχετικά με την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

