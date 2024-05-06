Ένας χρόνος από τη στέψη του Καρόλου χωρίς κάποια επίσημη εκδήλωση

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένας χρόνος από τη στέψη του βασιλιά Καρόλου συμπληρώνεται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς όμως να έχει προγραμματιστεί κάποια επίσημη εκδήλωση.

Στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο X σημειώνεται η επέτειος της μεγαλοπρεπούς τελετής στο Αβαείο του Γουέστμινστερ και αναφέρεται:

«Μαζί με την ίδια την τελετή, το Σαββατοκύριακο της Στέψης είδε μια πομπή με άμαξες στο κεντρικό Λονδίνο, μια υπερπτήση αεροσκαφών, έναν Βασιλικό Χαιρετισμό από 4.000 στρατιώτες στους κήπους του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, μία Συναυλία για τη Στέψη στο Κάστρο του Ουίνδσορ και μια πρωτοβουλία εθελοντισμού σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Τέλος, καλούνται οι χρήστες να μοιραστούν την αγαπημένη τους ανάμνηση από εκείνο το εορταστικό Σαββατοκύριακο.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα μοντάζ με βίντεο που υπενθυμίζουν με χρονολογική σειρά όσα συνέβησαν εκείνες τις ημέρες του Μαΐου του 2023.

Ο 75χρονος μονάρχης θα περάσει ιδιωτικά την ημέρα με τη βασίλισσα Καμίλα, μετά από την εβδομάδα που σηματοδότησε την επιστροφή του στις επίσημες δημόσιες υποχρεώσεις του. Απουσίαζε επί τρίμηνο, μετά από τη διάγνωση περί καρκίνου που σόκαρε τους Βρετανούς.

Την Τρίτη ο Κάρολος επισκέφθηκε με τη σύζυγό του κέντρο αντικαρκινικής θεραπείας στο κεντρικό Λονδίνο, ενώ μέσα στην εβδομάδα παρέστη επίσης στη Βασιλική Ιππική Επίδειξη του Ουίνδσορ. Την Κυριακή εκκλησιάστηκε σε ναό κοντά στην κατοικία του στο Χάιγκροουβ του Γκλόστερσιρ, όπου πέρασε το Σαββατοκύριακο.

Την Τετάρτη ο βασιλιά Κάρολος αναμένεται να παραστεί στο πρώτο πάρτι που θα διεξαχθεί φέτος στους κήπους του Παλατιού του Μπάκιγχαμ. Το πάρτι, με προσκεκλημένους πολίτες από διάφορους τομείς του δημοσίου βίου, συμπίπτει χρονικά με την εκδήλωση στο Λονδίνο για τα δέκα χρόνια από τους πρώτους Αγώνες Invictus, στην οποία θα βρίσκεται ο ιδρυτής τους πρίγκιπας Χάρι.

Ακόμα είναι άγνωστο αν γιος και πατέρας θα συναντηθούν για πρώτη φορά μετά από το ταξίδι-αστραπή του δούκα του Σάσεξ από την Καλιφόρνια στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν ο Κάρολος μοιράστηκε τη διάγνωση καρκίνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.