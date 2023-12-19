Δεν μπορεί τα θέματα που μας απασχολούν να μην τα συζητάμε, να μην καταθέτουμε την άποψη μας, να μην συμμετέχουμε σε έναν προβληματισμό που απασχολεί την κοινωνία, ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Καραγκούνης, αναφορικά με την τροπολογία για τους μετανάστες.

Σημείωσε ότι αν η τροπολογία είχε έρθει εμπροθέσμως θα καταλήγαμε σε καλύτερα συμπεράσματα, ενώ πρόσθεσε ότι στόχος του δεν είναι να δημιουργήσει πρόβλημα στην παράταξη.

Η κυβέρνηση δεν συνηθίζει να αιφνιδιάζει, όμως σε αυτό το συγκεκριμένο αιφνιδίασε, όπως είπε.

Για τους λόγους διαφωνίας, είπε ότι υπάρχουν ενστάσεις αναφορικά με το άρθρο 4, καθώς οι προϋποθέσεις που περιέχονται δίνουν τη δυνατότηα άδειας διαμονής με πολύ ελαστικούς όρους ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα πολύ πιο σαφές πλαίσιο.

«Δίνεται άδεια διαμονής με πολύ πιο χαλάρα κριτήρια, ενώ θα έπρεπε να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για την εξέταση της χορήγησης άδειας διαμονής για αυτούς που εισήλθαν παράτυπα στην χώρα, κάποιοι είναι εγκληματικά στοιχεία» όπως είπε και πρόσθεσε: «Το 65% αυτών είναι μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα είναι αλλοδαποί, είναι μια συγκεκριμένη πραγματικότητα».

Για την παρέμβαση Σαμαρά είπε ότι «δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυβέρνηση, καταθέτει την άποψή του, έχει άποψη και επαναλαμβάνει αυτή την άποψη. Προφανώς έχει το δικαίωμα να λέει την άποψή του».

Τέλος για τη συζήτηση σχετικά με το γάμο των ομόφωλων ζευγαριών σχολίασε ότι «το πλαίσιο που υπάρχει είναι επαρκές, θα κάνουμε πολύ εκτενή συζήτηση».

Πηγή: skai.gr

