Αξιωματούχος της Χαμάς είπε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Walla ότι η έκκληση του Ισραήλ προς τους αμάχους να εκκενώσουν περιοχές της Ράφα πριν από μια πιθανή χερσαία επίθεση θα οδηγήσει στην κατάρρευση των συνομιλιών για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Η ισραηλινή απόφαση να ξεκινήσει την εκκένωση του πληθυσμού θα σταματήσει τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία, οι οποίες είχαν προχωρήσει καλά και ήμασταν κοντά σε συμφωνία», ανέφερε ο αξιωματούχος της Χαμάς στον ιστότοπο Walla.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει την ψευδαίσθηση ότι η απειλή εισβολής στη Ράφα θα ασκήσει πίεση στη Χαμάς, αλλά θα οδηγήσει μόνο στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε ο ίδιος.



Πηγή: skai.gr

