Ένας ακόμη Ισραηλινός στρατιώτης έχασε τη ζωή του από την επίθεση με ρουκέτες της Χαμάς την Κυριακή το απόγευμα, ανεβάζοντας τον αριθμό στους τέσσερις.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από την περιοχή της Ράφα.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά Μέσα, άλλοι τρεις στρατιώτες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι IDF γνωστοποίησαν τα στοιχεία των θυμάτων, τα οποία είναι από 18 έως 21 ετών:

1)Ruben Marc Mordechai Assouline, 19, από τη Ra'anana

2)Ido Testa, 19, από την Ιερουσαλήμ

3)Tal Shavit, 21, από την Kfar Giladi

4)Michael Ruzal, 18, από τη Rishon Lezion

Πηγή: skai.gr

