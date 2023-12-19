«Δεν είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά αναφορικά με την επίμαχη τροπολογία γιατί σημασία έχει να εξηγούμε στους πολίτες τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα μιας επιλογής» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ καθιστώντας παράλληλα σαφές ότι όποιος βουλευτής της ΝΔ δεν τη ψηφίσει, θα διαγραφεί.

«Το σημαντικό είναι η ψήφιση της τροπολογίας» σημείωσε και διευκρίνισε ότι ο νόμος «δίνει άδεια διαμονής για εργασία, δεν παραπέμπει σε δικαίωμα παραμονής και αφορά μόνο 30.000 ανθρώπους». Σημείωσε επίσης, πως δεν πρόκειται για ρύθμιση που θα διαρκέσει διηνεκές: «Όσο υφίστανται η άδεια εργασίας υφίστανται και η άδεια παραμονής», εξήγησε.

Απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι η τροπολογία «βάζει από το παράθυρο μετανάστες και ότι πρόκειται για ζήτημα δημόσιας τάξης» ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την απορία: «Τι είναι πιο ασφαλές για τη χώρα, να υπάρχουν για 7 χρόνια άνθρωποι που δεν είναι καταγεγραμμένοι ή να γνωρίζουμε ποιοι είναι και που δουλεύουν».

Στο ερώτημα γιατί αντιδρά ο κ. Σαμαράς απάντησε ότι ο ίδιος δεν μπορεί να είναι ερμηνευτής ενός πρώην προέδρου και πρώην πρωθυπουργού.

Μάλιστα, στην περίπτωση που ένας βουλευτής του κόμματος δεν ψηφίσει τη σχετική τροπολογία κατέστησε σαφές ότι είναι αυτονόητη η κομματική πειθαρχία, διευκρινίζοντας ότι θα διαγραφούν όσοι δεν την ψηφίσουν.

Ερωτηθείς ειδικά για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τι θα σημαίνει τυχόν καταψήφιση από εκείνον, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι «θα είναι μια έκφραση πρώην πρωθυπουργού, ενώ πριν από λίγα 24ωρα είχαμε την ψήφιση του προϋπολογισμού που είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση».

«Η μεταναστευτική πολιτική της χώρας έχει κριθεί, καθώς έχουν μειωθεί κατά 85% οι ροές και ο χρόνος αναμονής για άσυλο από δύο έτη έχει πάει στους δύο μήνες ενώ οι εκκρεμείς αιτήσεις μειώθηκαν κατά 90%», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Για το θέμα της βίας, είπε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει «να σπάσει αυγά» ενώ για την τοποθέτηση βόμβας στα ΜΑΤ σημείωσε ότι η αστυνομία προχωρά στις έρευνες, πρόσθεσε ωστόσο ότι ακόμα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα και ότι ο ίδιος δεν μπορεί να απαντήσει υποθετικά. Αναφορικά με τις κάμερες, κατέληξε, ότι θα μπουν όπου προβλέπει ο νόμος.

Πηγή: skai.gr

