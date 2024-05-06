Παναθηναϊκός: Έτσι φαίνεται η ποιότητα του Παπαπέτρου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα playoff της Ευρωλίγκας. Η σειρά των δύο ομάδων βρίσκεται στο 2-2, με το τριφύλλι να κερδίζει το game 2 και το game 4. Με την σειρά να κρίνετε την Τρίτη (7/5 στο ΟΑΚΑ). Εμείς όμως θα εστιάσουμε στο δεύτερο παιχνίδι που άλλαξε τα… δεδομένα. Στο game 2 ο Εργκίν Αταμάν, για πρώτη φορά φέτος, χρησιμοποίησε για πολύ ώρα τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Ο Έλληνας φόργουορντ, αφού είδε τον Χουάντσο να μένει στα πιτς, άρπαξε την ευκαιρία και έλαμψε.
