Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκε σήμερα ενώπιον του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ, κατά την έναρξη της επίσημης επίσκεψής του στη Γαλλία, υπέρ της εφαρμογής «ισότιμων κανόνων για όλους» στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Ευρώπης και της Κίνας.

Ο Σι Τζινπίνγκ επισκέπτεται την Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, σε μια περίοδο αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ερευνά αρκετές κινεζικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ το Πεκίνο διερευνά κυρίως εισαγωγές μπράντι γαλλικής κατασκευής.

BREAKING: China's President Xi Jinping arrives at the Élysée Palace in Paris for bilateral talks with France's President Emmanuel Macron.



Asia correspondent @nicole_reporter explains the signifiance of the state visit. https://t.co/hQKFlLt2BE



📺 Sky 501 pic.twitter.com/RmDMD7jFxY — Sky News (@SkyNews) May 6, 2024

Κατά την υποδοχή του προέδρου της Κίνας, ο Εμανουέλ Μακρόν είπε στον Σι Τζινπίνγκ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες, ανέφερε το Reuters.

"La situation internationale nécessite plus que jamais ce dialogue euro-chinois"



Emmanuel #Macron reçoit le président chinois Xi Jinping à l'Élysée.#France #Chine #Europe pic.twitter.com/nKwaT1GhA2 — Josly Ngoma (@josly_ngoma) May 6, 2024

Παράλληλα, ο Μακρόν τόνισε ότι η διεθνής κατάσταση καθιστά τον διάλογο ΕΕ-Κίνας πιο σημαντικό από ποτέ και ότι στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθούν τόσο η Ουκρανία όσο και η Μέση Ανατολή. «Είναι σημαντικό να συντονιστούμε σε αυτά τα θέματα», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Στη συνάντηση παρευρίσκεται και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ευχαρίστησε τον Εμανουέλ Μακρόν για τη φιλοξενία των συνομιλιών.

«Χαίρομαι που σε βλέπω ξανά», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στον Σι Τζινπίνγκ .

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα θέλουν καλές σχέσεις και δεδομένης της παγκόσμιας βαρύτητας της Κίνας, η δέσμευσή μας είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση του αμοιβαίου σεβασμού, την αποφυγή παρεξηγήσεων και την εξεύρεση λύσεων στις παγκόσμιες προκλήσεις», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

#BREAKING #China #France We hope that China-France relations and China-EU relations will promote mutual development. - President of China, Xi Jinping pic.twitter.com/S8FPS5axHj — The National Independent (@NationalIndNews) May 6, 2024

«Τόσο η Κίνα όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κοινό συμφέρον για την ειρήνη και την ασφάλεια και για την αποτελεσματική λειτουργία της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες», είπε, προσθέτοντας ότι «είμαστε αποφασισμένοι να σταματήσουμε τον ρωσικό επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας ».

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε σήμερα από το Παρίσι η χώρα του και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσουν τον «στρατηγικό συντονισμό» τους και να παραμείνουν «εταίροι», με φόντο τις πολυάριθμες διαφορές, σε τομείς που εκτείνονται από το εμπόριο έως τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Με την ιδιότητα δύο σημαντικών παγκοσμίων δυνάμεων, η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνουν εταίροι, να συνεχίσουν τον διάλογο και τη συνεργασία, να εμβαθύνουν τη στρατηγική επικοινωνία, να ενισχύσουν την αμοιβαία στρατηγική εμπιστοσύνη, να εδραιώσουν τη στρατηγική συναίνεσή τους και να προχωρήσουν σε έναν στρατηγικό συντονισμό», δήλωσε ο Σι, στην αρχή της τριμερούς συνάντησης.

Αφιχθείς χθες στη Γαλλία για μια διήμερη επίσημη επίσκεψη, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίγκ θα γιορτάσει τα 60 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Κίνας.

Λίγα λεπτά πριν από τις δηλώσεις τους, ο Μακρόν και ο Σι αντήλλαξαν χειραψία στον προαύλιο χώρο του Ελιζέ, την ώρα που η Μπάντα της Ρεπουμπλικανικής Φρουράς υποδεχόταν μουσικά τον επίσημο προσκεκλημένο.

Έπειτα από μια τελετή αργότερα σήμερα στο Μέγαρο των Απομάχων, ο Κινέζος πρόεδρος αναμένεται να επιστρέψει στο Ελιζέ για μια νέα κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Μακρόν, κατόπιν για ένα επίσημο δείπνο. Οι δύο πρόεδροι θα μεταβούν αύριο στα Πυρηναία για μια πιο προσωπική απόδραση, με τη συνοδεία των συζύγων τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.