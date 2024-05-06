Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που κυβερνά τη Ράφα, είπε στο Ρόιτερς ότι η διαταγή για εκκένωση της Ράφας συνιστά μια «επικίνδυνη κλιμάκωση που θα έχει συνέπειες».

«Η αμερικανική διοίκηση, στο πλευρό των δυνάμεων κατοχής, φέρουν την ευθύνη για αυτήν την τρομοκρατία», δήλωσε ο αξιωματούχος Σάμι Αμπού Ζούχρι μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αναφερόμενος στη συμμαχία του Ισραήλ με την Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα σήμερα ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν συνοικίες στο ανατολικό τμήμα της Ράφας, προειδοποιώντας πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονται για τη διεξαγωγή εκεί μιας στρατιωτικής επιχείρησης.

Σε αυτό το πλαίσιο κι ένας άλλος αξιωματούχος της Χαμάς ανέφερε σήμερα πως η οργάνωση προτίθεται να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, παρόλο που την ίδια στιγμή το Ισραήλ ζήτησε από τους κατοίκους να εκκενώσουν ορισμένες συνοικίες της πόλης στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, πριν από μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση.

«Μετά τον τελευταίο κύκλο διαπραγματεύσεων στο Κάιρο, η διοίκηση της οργάνωσης διεξάγει εσωτερικές διαβουλεύσεις και μαζί με άλλες (παλαιστινιακές) οργανώσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος τύπου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Αμπντέλ Λατίφ αλ-Κανού. «Θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με θετικό και ανοικτό τρόπο προκειμένου να επιτύχουμε μία συμφωνία (…), η οποία θα προβλέπει μια απεριόριστη κατάπαυση του πυρός».

