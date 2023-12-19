Την παραδοχή ότι "η ακρίβεια δαγκώνει", ειδικά στα σούπερ μάρκετ έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη βόλτα που έκανε στο Πέραμα, μετά την εκδήλωση για την επαγγελματική εκπαίδευση όπου είχε παραστεί νωρίτερα, με τον υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία ανοχή για την κερδοσκοπία, ενώ τόνισε ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς και αυστηροί.

«Σας είχα ζητήσει προεκλογικά να βάλουμε ένα στοίχημα να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ που έχει πετύχει η ΝΔ στην Β Πειραιά και ειδικά στο Πέραμα και τα καταφέραμε» είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «όλα αρχίζουν και τελειώνουν με την εργασία και τους καλούς μισθούς. Είμαι υπερήφανος για το ότι η ανεργία έπεσε κάτω από το 10% και νιώθω τιμή όταν ξένα έντυπα τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη θέση ως προς τις χώρες του ΟΟΣΑ για τις οικονομικές της επιδόσεις»- ο κ.Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο δημοσίευμα του Economist.

«Όλα αυτά, όμως, πρέπει να μεταφράζονται στη βελτίωση του επιπέδου ζωής όλων των Ελλήνων και όλων των Ελληνίδων» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση «θα εργάζεται νυχθημερόν σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το πώς θα υλοποιήσουμε όλες τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός παραδεχόμενς ότι «δεν είναι όλα τέλεια. Ξέρουμε ότι η ακρίβεια δαγκώνει, ειδικά στα σούπερ μάρκετ αλλά θα είμαστε πάνω στο πρόβλημα ώστε να μην υπάρχει ανοχή στην κερδοσκοπία».

Ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού

«Φίλες και φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας και θέλω καταρχάς να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θυμάστε, όταν είχα βρεθεί στα μέρη σας προεκλογικά, σας είχα ζητήσει να βάλουμε μαζί ένα μεγάλο στοίχημα: να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ που έχει πετύχει ποτέ η Νέα Δημοκρατία στη Β΄ Πειραιά και ειδικά εδώ, στο Πέραμα. Τα καταφέραμε, μας εμπιστευτήκατε και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή την εμπιστοσύνη σας θα την επιστρέψω στο πολλαπλάσιο.

Είχα την ευκαιρία, σήμερα, να βρεθώ στην περιοχή σας, για να επισκεφθώ το πρότυπο ΕΠΑΛ Περάματος, ένα σχολείο στο οποίο γίνεται πραγματικά μία εξαιρετική δουλειά, για να τονίσω τη σημασία την οποία αποδίδει η κυβέρνησή μας στην τεχνική και στην επαγγελματική εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες. Το βλέπετε και εσείς εδώ στο Πέραμα, μία ζωντανή ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, η οποία αναζητά εργαζόμενους και δεν τους βρίσκει εύκολα και πληρώνει πολύ καλά μεροκάματα.

Το στοίχημα, λοιπόν, για εμάς είναι πώς θα πείσουμε τα νέα παιδιά να ακολουθήσουν αυτή την επαγγελματική διαδρομή, πώς θα τα εκπαιδεύσουμε και θα τα καταρτίσουμε σωστά, πώς θα προσφέρουμε προγράμματα μαθητείας σε συνδυασμό με τους εργοδότες, έτσι ώστε να χτίσουμε τη νέα γενιά αυτών που θα κρατήσουν όρθια την παράδοση της ναυτοσύνης του Περάματος.

Διότι έτσι, φίλες και φίλοι, αντιλαμβανόμαστε εμείς την ανάπτυξη και την ευημερία στον τόπο. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με την εργασία και τους καλούς μισθούς.

Εγώ είμαι πολύ υπερήφανος γιατί για πρώτη φορά η ανεργία στη χώρα μας έπεσε κάτω από το 10%. Αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη τιμή όταν σημαντικά ξένα έντυπα τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη θέση απ’ όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ για τις οικονομικές της επιδόσεις. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, πρέπει να μεταφράζονται στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της ποιότητας ζωής όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε νυχθημερόν, πάντα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄ και Α΄ βαθμού.

Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το πώς θα υλοποιήσουμε όλες τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις στη δεύτερη τετραετία. Μόλις προχθές ψηφίσαμε τον Προϋπολογισμό του 2024, όπου για πρώτη φορά δίνουμε σημαντικές αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους, δίνουμε περαιτέρω αυξήσεις στους συνταξιούχους.

Μόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο θα πληρώσουμε 717 εκατομμύρια για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ακρίβειας, να στηρίξουμε τον εμπορικό κόσμο, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Δεν είναι όλα τέλεια στη χώρα μας, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Ξέρουμε ότι η ακρίβεια «δαγκώνει», ειδικά στο σούπερ μάρκετ, αλλά θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε πάνω από το πρόβλημα, στηρίζοντας τους πιο ευάλωτους, με διαρκείς ελέγχους, ώστε να μην υπάρχει καμία ανοχή στην κερδοσκοπία.

Και είμαι σίγουρος -και αυτό το μήνυμα θέλω να σας μεταφέρω- ότι το 2024, τόσο σημαδιακή χρονιά, προσέξτε, είναι χρονιά που συμπληρώνονται 50 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας και βέβαια χρονιά όπου εκλέχθηκε για πρώτη φορά Βουλευτής ο κ. Τραγάκης, έτσι; Είναι 50 χρόνια βουλευτής, είναι ταυτισμένος με αυτή την πορεία.

Αλλά αυτή η τόσο σημαντική χρονιά θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για την πατρίδα μας και θέλω να ευχηθώ στην καθεμία και στον καθέναν ξεχωριστά καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, πάνω απ’ όλα χαρά, ευτυχία, υγεία σε εσάς, στις οικογένειές σας και να ξέρετε ότι όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.