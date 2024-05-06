Συμφώνησε με Γουέστ Χαμ για τη νέα σεζόν ο Λοπετέγκι

Σε συμφωνία με τη Γουέστ Χαμ για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία στο τέλος της σεζόν ήρθε ο Χουλέν Λοπετέγκι, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 57χρονος Ισπανός προπονητής θα αντικαταστήσει τον Ντέιβιντ Μόγες, που φέτος δεν άφησε ικανοποιημένη τη διοίκηση του λονδρέζικου κλαμπ με το έργο του. Τα «σφυριά» είναι στην ένατη θέση της Premier League και έχουν ήδη χάσει το τρένο της Ευρώπης.

Ο Λοπετέγκι έχει δουλέψει σε Πόρτο, Ρεάλ, Σεβίλλη και εθνική Ισπανίας, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν πέρσι η Γουλβς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.