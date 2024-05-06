Λογαριασμός
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: Χτύπησε τη γυναίκα και τις κόρες του

Ο 44χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία της γυναίκας και της κόρης του

Βία ανηλίκων

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στη Σταλίδα, μεταξύ ενός 44χρονου άνδρα από την Αλβανία και της γυναίκας του ενώ, όπως φάνηκε, αιτία ήταν μία από τις δύο κόρες του, 18 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 το πρωί. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν η μητέρα και οι δύο κόρες, σε έξαλλη κατάσταση ο άνδρας επιτέθηκε στη 18χρονη, και για άγνωστο λόγο άρχισε να τη χτυπά!

Τότε η μητέρα και η μικρότερη κόρη προσπάθησαν να την προστατέψουν, αλλά δυστυχώς κι εκείνες έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού από τον 44χρονο, ο οποίος συνελήφθη...

Πηγή: cretalive

TAGS: Κρήτη ενδοοικογενειακή βία
