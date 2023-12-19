Τροπολογία για αύξηση των αποδοχών των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών

Την αύξηση των αποδοχών των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών της κυβέρνησης, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή και ψηφίζεται τη Τετάρτη από την Ολομέλεια στο ερανιστικό ν/σ του ΥΠΟΙΚ.

Σύμφωνα με το 10ο άρθρο της τροπολογίας: «οι μικτές μηνιαίες αποδοχές Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθορίζονται σε ποσοστό 90% των μικτών μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές δικαστικών λειτουργών».

Για τις αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών Υφυπουργών ορίζεται ότι διαμορφώνεται στο 80% των αποδοχών του προέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

