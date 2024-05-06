Λογαριασμός
Ιρανικό πολεμικό πλοίο εκτοξεύει βαλλιστικό πύραυλο «Dezful» - Δείτε Βίντεο

 Το πολεμικό πλοίο πολλαπλών χρήσεων έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας και είναι εξοπλισμένο με πυραύλους

Πολεμικό πλοίο

To ιρανικό πολεμικό πλοίο Shahid Mahdavi, ξεκίνησε αποστολή στα διεθνή ύδατα το Σάββατο, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, μετά την προειδοποίηση των Χούθι ότι θα αρχίσουν εκ νέου τις επιθέσεις τους σε πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Το αεροπλανοφόρο Shahid Mahdavi, που χρησιμοποιείται από το  Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έφτασε στα ύδατα του νότιου ημισφαιρίου, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, χωρίς να διευκρινίσει την ακριβή τοποθεσία του.

Το ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2023, το Shahid Mahdavi διαθέτει τρομερές διαστάσεις, ζυγίζοντας πάνω από 2100 τόνους, με εντυπωσιακό μήκος 240 μέτρα και πλάτος 27 μέτρα. 

Αυτό το πολεμικό πλοίο πολλαπλών χρήσεων έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας και είναι εξοπλισμένο με πυραύλους, συστήματα αεράμυνας και προηγμένη τεχνολογία ραντάρ.

Εξοπλισμένο με τρισδιάστατο ραντάρ φάσης, βαλλιστικούς πυραύλους και εξελιγμένα συστήματα τηλεπικοινωνιών για ηλεκτρονικό πόλεμο, το πολεμικό πλοίο Shahid Mahdavi διαθέτει μια ευέλικτη ικανότητα, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να μεταφέρει διάφορους τύπους επιθετικών ελικοπτέρων, μαχητικά drones και σκάφη γρήγορης επίθεσης.
 

