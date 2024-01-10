Τέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξήγγειλε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός.

Όπως δήλωσε ο υπουργός, στόχος των μέτρων που έχει λάβει αλλά και συνεχίζει να λαμβάνει η κυβέρνηση, είναι να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας που οδηγούν σε φούσκωμα τιμών από επιτήδειους οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη διεθνή συγκυρία. Οι διεθνείς κρίσεις επέτρεψαν στρεβλώσεις στην αγορά που επιβαρύνουν τις τιμές και τον καταναλωτή.

Τα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται, σταδιακά, από σήμερα και εκτιμάται ότι τα αποτελέσματά τους θα φανούν από το Μάρτιο είναι τα εξής:

Μείωση κατά 30% των παροχών των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ, ώστε η μείωση αυτή να μεταφερθεί στην τελική τιμή καταναλωτή. Το μέτρο αφορά τις κατηγορίες απορρυπαντικά καθαριστικά, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν και βρεφικές πάνες. Ο έλεγχος της εφαρμογής του μέτρου που θα νομοθετηθεί άμεσα θα γίνεται από τη ΔΙΜΕΑ και ως βάση των παροχών θα χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος των εκπτώσεων της τελευταίας κλεισμένης χρήσης των εταιρειών. Αποτρέπονται αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε προμηθευτές. Δεν θα μπορούν να υλοποιούν προωθητικές ενέργειες όταν τα προϊόντα έχουν ανατιμηθεί εντός του προηγούμενου τριμήνου. Ως βάση θα χρησιμοποιηθεί η σημερινή τιμή. Καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι (σε όλο το λιανεμπόριο) για οπωροκηπευτικά και κρέατα. Οι προμηθευτές θα πωλούν σε καθαρές τιμές και θα προβλέπεται πιστωτικό τιμολόγιο έως 3% για επιστροφή προϊόντων ή για φύρα προϊόντος. Σημειώνεται ότι το μέτρο είμαι μόνιμο. Επιβάλλεται πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους για τα βρεφικά γάλατα. Το μεικτό περιθώριο αφορά στο άθροισμα του λειτουργικού κόστους και του εμπορικού κέρδους έως 7%. Σημειώνεται ότι έχουν ελεγχθεί ήδη δυο από τις τέσσερις εταιρείες που διακινούν βρεφικό γάλα στην Ελλάδα ενώ συνεχίζεται η έρευνα και στις άλλες δυο.

Από σήμερα ξεκινούν οι συσκέψεις στο υπουργείο με τους εκπροσώπους της αγοράς για να ενημερωθούν για τα νέα μέτρα.

Πρόκειται για δίκαια μέτρα, όπως υπογράμμισε ο υπουργός, για να λήξουν οι συνθήκες που επέτρεπαν να θολώνει ο ανταγωνισμός και δυσκόλευαν το κριτήριο του καταναλωτή να επιλέξει.

Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα από τους ελέγχους της ΔΙΜΕΑ προκύπτει ότι η αγορά συμμορφώνεται, αλλά συνεχίζονται και εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος είναι υπότροπος το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Όπως δήλωσε ο υπουργός από το Σεπτέμβριο, οπότε και κοινοποιούν οι εταιρείες τους νέους τιμοκαταλόγους διαπιστώνεται μείωση τιμών.

Πηγή: skai.gr

