«Έχω τοποθετηθεί και επιμένω ότι πρέπει να προστατέψουμε τα δικαιώματα όλων των πολιτών μας και ειδικά των απροστάτευτων παιδιών» είπε ο κ. Καιρίδης αναφορικά με το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων εν αναμονή των δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, Αταίριαστοι.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε ότι πρέπει να δοθεί μία μάχη με επιχειρήματα στην ελληνική κοινωνία στο κομμάτι εκείνο που αντιδρά.

«Δεν φτιάχνουμε νέα πραγματικότητα αλλά αντιμετωπίζουμε μία πραγματικότητα στο πλαίσιο της ισονομίας» τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις υπουργών τις κυβέρνησης, ο υπουργός είπε ότι «Δεν θα δημιουργηθεί εσωκομματικό πρόβλημα» ενώ απαντώντας για τις αντιρρήσεις που έχει εκφράσει ο κ. Βορίδης, ο κ Καιρίδης τόνισε ότι «δεν μπορεί να υπογράφεις ένα νομοσχέδιο και να το καταψηφίζεις, το είπε μόνος του, ο οποίος είναι πολύ καλό νομικός.»

Για τις αντιδράσεις του συνόλου της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο υπουργός Μετανάστευσης ανέφερε ότι «δικαιολογημένα αντιδρά η κοινοβουλευτική ομάδα διότι εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό».

Αναφορικά με το ζήτημα της νομιμοποίησης εργαζόμενων μεταναστών ο κ. Καιρίδης είπε «η ανάγκη εργατικών χεριών είναι ένα «ευχάριστο» πρόβλημα για την Ελλάδα διότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε εξαγωγή εργαζομένων από τη χώρα».

«Την περίοδο της πανδημίας έφυγαν χιλιάδες Αλβανοί γι΄αυτό και έχουμε έλλειψη σε εργάτες γης» τόνισε.

«Είναι ένα πρόβλημα σε δύο μέτωπα με το ένα να είναι με τις συμφωνίες τις διμερείς με τη Μολδαβία, τη γεωργία και την Ινδία, χώρες στις οποίες θα πάει και ο πρωθυπουργός στην Ινδία και θα επικυρωθούν μέχρι τον Μάρτιο».

«Το δεύτερο που αφορά στην υλοποίηση είναι πιο περίπλοκο διότι ο διοικητικός μηχανισμός που αφορά στη νόμιμη μετανάστευση πάσχει διότι ένας νόμιμος μετανάστης που θέλει να ανανεώσει την άδεια παραμονής του χρειάζεται τρία χρόνια» επισήμανε.

«Το πρόβλημα εστιάζεται στο διοικητικό μέρος καθώς το σύστημα πρέπει να ομογενοποιηθεί και να ψηφιοποιηθεί».

«Υπάρχει ένας συντονισμός με το υπουργείο Εσωτερικών. Η Ελλάδα έχει μία επιτυχία στην υπηρεσία Ασύλου που τη φτιάξαμε το 2012. Ο παράνομος που έρχεται στην Ελλάδα παίρνει πολύ γρήγορα απάντηση για το αίτημά του ενώ ο νόμιμος περιμένει τρία χρόνια. Αυτό είναι παράδοξο« ο κ. Καιρίδης πρόσθεσε.

Αναφερθείς στη συνάντηση με την Ευραωπαία Επίτροπο Μετανάστευσης ο κ. Καιρίδης είπε ότι πήγε πολύ καλά, παίρνουμε κονδύλια και ήδη παίρνουμε από την επιχορήγηση, αλλά και από τη νέα κατανομή πόρων ύψους 2 δις που θα γίνει.

Παράλληλα, ο κ. Καιρίδης είπε ότι η Ελλάδα εκπέμπει μήνυμα με την μεταναστευτική της πολιτική αυτή την ώρα προς την Ευρώπη με την ισορροπία του ορθού λόγου και της δικαιοσύνης.



