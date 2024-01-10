Απάντηση στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας έδωσε με ανάρτησή του στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα ότι το κόμμα του συντάσσει και θα παρουσιάσει μέσα στις επόμενες τριάντα ημέρες ολοκληρωμένο σχέδιο.

Στη δήλωσή του, ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: «"Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ανεκτό ίδια προϊόντα να πωλούνται ακριβότερα στην Ελλάδα" είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή παραδέχεται ότι τόσο καιρό η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη, είναι δική του.

- Η Ελλάδα, ακριβότερη από την Ευρώπη στο λάδι, στο γάλα, στο τυρί, προϊόντα που παράγονται εδώ.

- Το βρεφικό γάλα ως 213% πιο ακριβό από την Ευρώπη.

- Το λάδι έχει αυξηθεί κατά 212% μέσα σε 14 μήνες.

Ο πρωθυπουργός έρχεται τώρα και λέει: "Εντάξει, αρκετά κλέψατε τους Έλληνες, κλέψτε τους λίγο λιγότερο από εδώ και πέρα".

Η δική μας απάντηση: Εδώ και 15 μέρες, με 30 επίλεκτα στελέχη, εκπονούμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την ακρίβεια. Θα παρουσιαστεί τις αμέσως επόμενες μέρες. Δε θα έχει χάντρες και καθρεφτάκια. Θα έχει συγκεκριμένα, αναγκαία, κοστολογημένα μέτρα για μια καλύτερη ζωή».

