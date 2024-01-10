Λογαριασμός
Ταγαράς στον ΣΚΑΪ 100,3: Οι νέες τεχνολογίες στην μάχη κατά των αυθαιρέτων 

«Σε πραγματικό χρόνο, μέσα από την δορυφορική εικόνα, θα γνωρίζουμε που είναι το αυθαίρετο».

tagaraw

«Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά η αυθαίρετη δόμηση» τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Σύμφωνα με το ίδιο, πλέον υπάρχουν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον μηχανισμό ελέγχου, με τον οποίο σε πραγματικό χρόνο, « θα γνωρίζουμε μέσα από την δορυφορική εικόνα και τα drones, σε πιο σημείο είναι το αυθαίρετο».

Εξήγησε ότι η πληροφορία θα διασταυρώνεται αμέσως από το ηλεκτρονικό σύστημα οικοδομικών αδειών και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα παρεμβαίνουν αμέσως. 

Ξεκαθάρισε ότι που και αν ανεγείρεται το αυθαίρετο θα είναι κεντρική η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα γίνεται από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος του υπουργείου και όχι από την αποκεντρωμένη διοίκηση.
 

