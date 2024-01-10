«Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά η αυθαίρετη δόμηση» τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς
Σύμφωνα με το ίδιο, πλέον υπάρχουν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον μηχανισμό ελέγχου, με τον οποίο σε πραγματικό χρόνο, « θα γνωρίζουμε μέσα από την δορυφορική εικόνα και τα drones, σε πιο σημείο είναι το αυθαίρετο».
Εξήγησε ότι η πληροφορία θα διασταυρώνεται αμέσως από το ηλεκτρονικό σύστημα οικοδομικών αδειών και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα παρεμβαίνουν αμέσως.
Ξεκαθάρισε ότι που και αν ανεγείρεται το αυθαίρετο θα είναι κεντρική η παρακολούθηση και η αξιολόγηση θα γίνεται από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος του υπουργείου και όχι από την αποκεντρωμένη διοίκηση.
