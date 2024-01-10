Την έναρξη διαλόγου και συντονισμού των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που αυτοπροσδιορίζονται στο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο, μακριά από τις αντιθέσεις και τις αντιπαραθέσεις του χθες και με απόφαση του τέταρτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, προτείνει ο Διονύσης Τεμπονέρας.

«Στόχος μας είναι να κατορθώσουμε να κινητοποιήσουμε την εν δυνάμει δημοκρατική κοινωνική πλειοψηφία και να την μετεξελίξουμε σε πολιτική πλειοψηφία, σε όφελος του ελληνικού λαού», αναφέρει μεταξύ άλλων στο κείμενό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πριν το συνέδριο μας, οφείλει να επικυρώσει τα προσυνεδριακά κείμενα, αλλά και να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος. Το συνέδριο μας δεν πρέπει να «εξουσιοδοτήσει» αλλά με τις αποφάσεις του, να συντονίσει δράσεις, που θα ανοίξουν το δρόμο της ανάκαμψης, με στόχο τη «συνάντηση» των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη για την Αριστερά και τον δημοκρατικό προοδευτικό χώρο. Η παγκόσμια κοινότητα με ελάχιστες εξαιρέσεις, υφίσταται μια ακραία συντηρητική «στροφή». Ο νεοφιλελευθερισμός και η ακροδεξιά κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη και στον κόσμο. Οι πολυεπίπεδες και διαδοχικές κρίσεις, ενισχύουν τις αντιδραστικές αντιλήψεις και τον ακροδεξιό λαϊκισμό. Οι κατακτήσεις του κινήματος τα τελευταία 100 έτη διέρχονται περίοδο έντονης αμφισβήτησης. Η κοινωνία βιώνει μια άνευ προηγουμένου κρίση αρχών και αξιών.

Στην Ελλάδα, η ρευστοποίηση του πολιτικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την επικράτηση των δεξιών πολιτικών, ενισχύουν την πολιτική κυριαρχία της ΝΔ, που τείνει να αποκτήσει χαρακτηριστικά ιδεολογικής ηγεμονίας. Για πρώτη φορά στην μεταπολίτευση, ο χώρος αριστερά του «κέντρου» καταγράφεται εκλογικά μικρότερος, από τον χώρο στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Πρόκειται για μια «καχεκτική ισορροπία» του πολιτικού συστήματος, που πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί. Χρέος μας είναι να μεταβούμε από μια κατάσταση παθητικής, σε μια κατάσταση ενεργητικής αντίστασης, με στόχο τη μετάβαση σε ένα προοδευτικό «ορίζοντα». Στόχος μας είναι να κατορθώσουμε να κινητοποιήσουμε την εν δυνάμει δημοκρατική κοινωνική πλειοψηφία και να την μετεξελίξουμε σε πολιτική πλειοψηφία, σε όφελος του ελληνικού λαού.

Είναι πλέον φανερό, ότι υφίσταται έλλειμμα Δημοκρατίας στη Χώρα, σε κάθε επίπεδο. Η Κυβέρνηση της ΝΔ, πέρα από την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της στην Υγεία, την Παιδεία, την Δικαιοσύνη, την Δημόσια Ασφάλεια και πολλούς άλλους τομείς, έχει στην ουσία επιβάλλει μια εύθραυστη πολιτική παντοκρατορία του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός σε αγαστή συνεργασία με τα εγχώρια και εξωχώρια ολιγαρχικά συμφέροντα, ξεπουλάει σε ξένους ομίλους τη δημόσια περιουσία και σταδιακά τις δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις, στραγγαλίζει κάθε δημοκρατικό θεσμό, παρακολουθεί παρανόμως τους πολιτικούς του αντίπαλους, νομοθετεί σε βάρος των ατομικών ελευθερίων και των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, περιορίζει τα κεκτημένα από χρόνια με αγώνες εργασιακά δικαιώματα και ελέγχει απόλυτα τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την επικοινωνιακή προβολή των πολιτικών του και για τον "έλεγχο" της συνείδησης του εκλογικού σώματος.

Η κατάσταση αυτή γεννά την ανάγκη της συγκρότησης ενός ισχυρού δημοκρατικού προοδευτικού μετώπου από όλες τις δυνάμεις και τα ρεύματα του προοδευτικού και αριστερού χώρου, με σκοπό την προάσπιση της δημοκρατίας και των θεσμών. Στόχος είναι οι δυνάμεις αυτές να λειτουργήσουν ενωτικά στην πράξη και στην πολιτική δράση, διατηρώντας παράλληλα τα ταυτοτικά στοιχεία τους και την διακριτή πολιτική τους φυσιογνωμία.

Παρά το καταστροφικό έργο της κυβέρνησης της ΝΔ, η αντιπολίτευση της χώρας μέχρι σήμερα αδυνατεί να συγκροτήσει πειστική, ρεαλιστική, κυβερνητική, εναλλακτική πρόταση. Ο κατακερματισμός των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, αδυνατίζει τις προοπτικές μιας προοδευτικής ανασύνταξης των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Δυστυχώς, επικρατεί ο ηγεμονισμός, η κομματική περιχαράκωση και οι ιδεοληψίες, με συνέπεια να ευνοείται και να διαιωνίζεται η κυριαρχία της Δεξιάς.

Ως αριστεροί και δημοκρατικοί πολίτες δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση και την ακύρωση των πολιτικών ιδεών και αξιών και εν τέλει, την απαξίωση της Πολιτικής. Δεν μπορούμε και δεν δικαιούμαστε να παρατηρούμε αμέτοχοι την καταστροφή του μέλλοντος των παιδιών μας. Οφείλουμε να αναλάβουμε δράση και να συντονίσουμε την απάντηση, την εναλλακτική πρόταση μακριά από τις μικρο-αντιθέσεις και τις φοβίες, από τις οποίες διακατέχεται ανέκαθεν η (κέντρο)Αριστερά.

Τώρα είναι η ώρα, να προχωρήσουμε σε μια νέα, μεγάλη, σύγχρονη Αριστερά της εποχής μας. Τώρα είναι η ώρα να απευθύνουμε ένα πλατύ, μαζικό «προσκλητήριο δημοκρατίας» σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από πολιτικές τους αφετηρίες, στη βάση της υπεράσπισης της δημοκρατίας, των θεσμών και της κοινωνίας.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Τώρα είναι η ώρα των ιστορικών υπερβάσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί να αρνείται την πραγματικότητα. Οφείλει να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες, στη κατεύθυνση της ανασύνθεσης και ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου, χωρίς ίχνος μικροκομματικής ιδιοτέλειας. Επείγει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για τον άμεσο συντονισμό των δημοκρατικών δυνάμεων! Με διεργασίες που ξεκινούν από την βάση για την δημιουργία σ όλη τη χώρα, «μετώπων δημοκρατίας» που θα διαμορφώνουν τους όρους της μεγάλης συνάντησης του προοδευτικού χώρου, με προγραμματική και πολιτική ενότητα, που θα στοχεύει στη προοδευτική διακυβέρνηση για την αλλαγή του υφιστάμενου πολιτικού και κοινωνικού μοντέλου, που οδηγεί σε ανισότητες και περιθωριοποίηση.

Είναι ανάγκη να ορίσουμε τις «σταθερές του μέλλοντος», μέσα από ένα minimum πλαίσιο αρχών, αξιών και στοχεύσεων για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της κοινωνίας, της ζωής και του μέλλοντος του δικού μας, αλλά και των παιδιών μας.

Για αυτούς τους λόγους, προτείνω η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

1.Να προτείνει στο 4ο συνέδριο την έναρξη διαλόγου, συντονισμού και ενότητας δράσης των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, που αυτοπροσδιορίζονται στον δημοκρατικό προοδευτικό χώρο, μακριά από τις αντιθέσεις και τις αντιπαραθέσεις του χθες.

2.Να προτείνει τη συγκρότηση μιας ανοιχτής Πρωτοβουλίας Υπεράσπισης της Δημοκρατίας(«ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ») με την ισότιμη συμμετοχή κοινωνικών και πολιτικών φορέων, σε πανελλαδική διάρθρωση, στην οποία θα συμμετέχουν ανένταχτοι πολίτες, τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, κοινωνικοί φορείς και λοιπές κινηματικού χαρακτήρα συλλογικότητες.

3.Να αναλάβει να συνταχθεί πολιτικό κείμενο στη βάση αξιών και αρχών, προκειμένου να λειτουργήσει ενοποιητικά και προωθητικά για τις δημοκρατικές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, χωρίς «ιδιοκτησιακή λογική» με όρους ισότιμης συμμετοχής των συνασπιζόμενων δυνάμεων.

4.Η πρωτοβουλία έχει ξεκάθαρα αριστερό, προοδευτικό, αντι-δεξιό, αντι-νεοφιλελέυθερο χαρακτήρα. Εκκινεί από το έδαφος των αριστερών και προοδευτικών θέσεων(κοινωνική δικαιοσύνη, κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, εθνική ανεξαρτησία, αλληλεγγύη και προκοπή) και επεκτείνεται στην ανάγκη για την συγκρότηση του προοδευτικού-δημοκρατικού «πόλου» που θα επιτύχει την ανατροπή της Δεξιάς και θα κάνει πράξη την προοδευτική κυβέρνηση του τόπου.

Το Μέτωπο Δημοκρατίας» συγκροτείται στη βάση:

α)Της υπεράσπισης της μεγάλης, λαϊκής, κοινωνικής πλειοψηφίας, των «από κάτω», των μη προνομιούχων, από τις πολιτικές της υποτίμησης της εργασίας, της βίαιης φτωχοποίησης των πολιτών, της υφαρπαγής τα λαϊκής κατοικίας, της αποτροπής της ιδιωτικοποίησης της υγείας, της διεκδίκησης των μεγάλων βελτιωτικών αλλαγών στη λειτουργία του δημόσιου σχολείου και πανεπιστημίου, κατά της απαξίωσης του κοινωνικού κράτους, του στραγγαλισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της υπονόμευσης της προοπτικής και των δυνατότητων παραγωγικής της ανασυγκρότησης της χώρας.

β)Των μεγάλων εναλλακτικών ριζοσπαστικών προτάσεων-αλλαγών ως απάντηση στη πολιτική διαχείρισης, που ακολουθεί η κυβέρνηση όπως:

-Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκέντρωσης και δίκαιης κατανομής πόρων, με στόχο την ανάπτυξη και αναζωογόνηση της απαξιωμένης ελληνικής περιφέρειας.

-Της ανάγκης κατάθεσης προγράμματος ανάδειξης και νέων πυλώνων ανάπτυξης [π.χ σχεδιασμός συνύπαρξης παιδείας, πολιτισμού, τουρισμού]

-Εναλλακτικό, οικολογικό πρόσημο στις εφαρμοζόμενες προτάσεις-πολιτικές.

γ)Της υπεράσπισης της αξιοπρέπειας των πολιτών, από τις νεοφιλελεύθερες δυνάμεις που αφαιμάζουν οικονομικά τα νοικοκυριά μέσω της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας, της λεηλασίας του εισοδήματος των πολιτών, από την μεγάλη έμμεση και άμεση φορολογία. Η πρωτοβουλία συγκροτείται σε μια κατεύθυνση ενάντια σε όλες εκείνες τις συστημικές δυνάμεις που θέλουν τη ζωντανή κοινωνία δέσμια τους και εμποδίζουν την πρόοδο με μοναδικό στόχο τα υπερκέρδη των τραπεζών, την αναπαραγωγή της μιντιακής και παρασιτικής ελίτ και την ενίσχυση μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων που πλουτίζουν εις βάρος των ανθρώπων της εργασίας, της καθημερινής προσπάθειας, των νέων και των συνταξιούχων.

δ) Συγκροτείται, ενάντια, στο πελατειακό-κομματικό κράτος και στην κομματικοδίαιτη επιχειρηματικότητα πάσης φύσεως. Συγκροτείται, ενάντια σε όσους θέλουν ένα κράτος «λάφυρο», ενάντια σε όσους έχουν «μπάρμπα στην Κορώνη» και μαζί με όσους θέλουν αξιοκρατία και αμεροληψία στην λήψη των αποφάσεων. Συγκροτείται στη βάση της ανάδειξης της προοπτικής των ενεργών δυνάμεων της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων, καθώς και όλων εκείνων που βλέπουν τις προσπάθειες για δημιουργία και πρόοδο να εμποδίζονται συστηματικά, από τα παρασιτικά συμφέροντα και τις κυβερνητικές πολιτικές της ΝΔ που τα υπηρετεί.

ε)Της υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας και οικονομικής ανεξαρτησίας της χώρας μακριά από την «μαύρη» περίοδο των μνημονίων και των αποτυχημένων πολιτικών τους. Συγκροτείται στη βάση της προστασίας του «υλικού και άυλου πλούτου της πατρίδας», στην απεμπλοκή της χώρας από τις επιδιώξεις υπερεθνικών οργανισμών, που δεν σέβονται την ειρήνη και την ασφάλεια στη εύθραυστη περιοχή της Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Συγκροτούμε ένα πατριωτικό μέτωπο για την αλλαγή της πολιτικής του δεδομένου συμμάχου, με μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, καθιστώντας την Ελλάδα «γέφυρα» φιλίας,σταθερότητας, ειρήνης και ανάπτυξης στη περιοχή. Για να γίνει η Ελλάδα συμμέτοχος πρωτοβουλιών με στόχο μια πραγματική σύγκλιση με μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της ανθρωπιάς.

στ)Της υπεράσπισης των θεσμών και των κατακτήσεων του λαϊκού κινήματος καθώς και στην ανάγκη επέκτασης τους για την προστασία των πολιτών από την αβεβαιότητα και την επισφάλεια που δημιουργούν οι νέες μορφές εργασιακών σχέσεων ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων και των αλλαγών στην οργάνωση της παραγωγής. Χωρίς φοβίες και προκαταλήψεις για την τεχνητή νοημοσύνη(ΑΙ) που τίθεται όμως στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι του αλόγιστου κέρδους. Του σεβασμού στα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα των πολιτών, του σεβασμού στη διαφορετικότητα αλλά και στα δικαιώματα που με αγώνες και θυσίες κατέκτησε η κοινωνία των πολιτών. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, αλλά και το δικαίωμα στην συνδικαλιστική ελευθερία, στην στέγη, στην εκπαίδευση, στην υγεία, το δικαίωμα στην συλλογική διεκδίκηση.

ζ) Της υπεράσπισης και ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού ως εθνικού συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας, που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας, με την συμμετοχή των διανοουμένων, των ανθρώπων του «λόγου και της τέχνης».

η) Της υπεράσπισης του δικαιώματος να ζήσουμε σε ένα καλύτερο περιβαλλοντικά κόσμο, σε ένα κόσμο που η κλιματική κρίση απειλεί όχι μόνο την ποιότητα ζωής αλλά την ίδια την επιβίωση των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων και των παιδιών μας. Συγκροτείται στη βάση της δίκαιης, πράσινης, συμπεριληπτικής μετάβασης ώστε το κύριο βάρος να σηκώσουν οι έχοντες και κυρίως όσοι ευνοήθηκαν οικονομικά από την ενεργειακή κρίση και όχι τα νοικοκυριά και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Με σχεδιασμό και μέτρα πρόληψης, με κρατικές υποδομές που θα προστατεύουν την ζωή και την περιουσία των πολιτών.

θ)Της υπεράσπισης του δικαιώματος ασφάλειας των πολιτών, που δεν εξαντλείται στην επαρκή αστυνόμευση στις λαϊκές γειτονιές, στην αντιμετώπιση με όρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης αλλά φτάνει μέχρι την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων που γεννούν το έγκλημα και την διαφθορά των συνειδήσεων, στην διεκδίκηση για πραγματική «κοινωνική ασφάλεια».

Το «ΜΕΤΩΠΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» συγκροτείται στη βάση της ενότητας της δράσης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων του τόπου, σε μετωπικά σχήματα σε όλη την Ελλάδα με στόχο οι διεργασίες βάσης να υποδείξουν τις πολιτικές θέσεις, το πρόγραμμα και τα αιτήματα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Το ΜΕΤΩΠΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ συγκροτείται σε πλατιές οργανώσεις βάσης, συνθέτει, διαμορφώνει το πρόγραμμα σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνει αποφάσεις και αυτό-οργανώνεται στο χώρο του. Η δυναμική του εγχειρήματος, η κοινωνική κινητικότητα που επανέρχεται στο προσκήνιο και η καθοριστική συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα, είναι εκείνη που θα υποδείξει τις διεργασίες κορυφής στους υφιστάμενους πολιτικούς σχηματισμούς. Η πορείας μας ξεκινά «από τα κάτω».

Η δική μας Αριστερά, υπερασπίζεται την ιστορική της διαδρομή. Είναι η συνθετική Αριστερά της ΕΑΜικης παράδοσης που κατόρθωσε να ενώσει το «εθνικό» με το «κοινωνικό» ζήτημα. Είναι η ΕΔΑ, η ενότητα της δράσης που συνένωσε τους Έλληνες στο Πολυτεχνείο. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που απετέλεσε τόπο συνάντησης από της κουμουνιστογενούς παράδοσης, του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της οικολογίας και των κινημάτων. Η δική μας Αριστερά αναγνωρίζει τα λάθη του παρελθόντος. Στέκεται κριτικά απέναντι στα αδιέξοδα των ιδεοληψιών. Δημιουργεί Σύγχρονη Πολιτική Πρόταση, που έρχεται από το μέλλον, αξιοποιεί την πολύτιμη εμπειρία του παρελθόντος, και συγκροτεί ένα αισιόδοξο παρόν και μέλλον για την ελληνική κοινωνία. Είναι πρωτοπόρος στην μεγάλη υπόθεση της δημιουργίας ενός Δημοκρατικού Πατριωτικού Μετώπου. Ταυτόχρονα, δημιουργεί το πολιτικό υπόδειγμα, για την ανάπτυξη του συνόλου των Αριστερών -προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης.

Εξαιτίας του γεγονότος, ότι τον τελευταίο καιρό διατυπώνονται προτάσεις για την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την Ευρωπαϊκή Αριστερά(GUE) και την ένταξή του στο κόμμα των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών(PES) θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι:

Σύμφωνα με την αντίληψη μας, δεν είναι το ζητούμενο, η επιλογή μεταξύ προτάσεων που έχουν δοκιμαστεί και αφορούν το παρελθόν.

Μας ενδιαφέρει το μέλλον.

Προτείνουμε συγκεκριμένα το κόμμα μας να πρωταγωνιστήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την διαμόρφωση της νέας, μεγάλης συμπεριληπτικής Αριστεράς.

Μιας Αριστεράς σύνθεσης και υπέρβασης, που θα εκφράσει το σύνολο των ιστορικών ρευμάτων. Θέλουμε μια άλλη Αριστερά, που θα εμπνεύσει και θα δώσει προοπτική.

Ξεκινάμε από τον λαό, χωρίς να διεκδικούμε ρόλους και «καρέκλες».

Εμείς στη ζωή «μερτικό» δεν ζητήσαμε ποτέ!

Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εμείς, ποιοι;

Είμαστε πολλοί και μοιραζόμαστε την ίδια δημοκρατική αγωνία. Να γίνουμε περισσότεροι, να συντονιστούμε, να γίνουμε όραμα και ελπίδα, να γίνουμε ένα παλλαϊκό ποτάμι δημοκρατίας και δικαιοσύνης, που θα δώσει διέξοδο και προοπτική στην ελληνική κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

