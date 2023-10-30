Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής – ειδικά όταν το έχεις χαρακτηρίσει σαν το μεγάλο σου στοίχημα – χρειάζεσαι κάθε βοήθεια. Και η κυβέρνηση δεν διστάζει να ζητήσει τη συνδρομή των πολιτών.

Σε λίγες ώρες ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσικής θα παρουσιάσουν μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται άμεσα πληροφορίες και καταγγελίες πολιτών περί πάσας φύσεως αδικημάτων φοροδιαφυγής.

Στη νέα αυτή ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών– ΔΕΝ πρόκειται περί εφαρμογής στο κινητό μας – οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για το είδος, το χρόνο, τον τόπο της φορολογικής παράβασης καθώς και για τα στοιχεία του παραβάτη. Τα καταγγελλόμενα μπορεί να προέρχονται από την εμπειρία του καταγγέλλοντος ή από πληροφορίες μέσω τρίτων και η καταγγελία μπορεί να είναι ανώνυμη ή επώνυμη.

Τα στοιχεία αμέσως θα αξιολογούνται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και εφόσον κριθούν αξιόπιστα θα οδηγούν σε έλεγχο. Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν είχε ξεκαθαρίσει αν θα προβλέπεται κάποιου είδους επιβράβευση στις περιπτώσεις που «ξεσκεπάζονται» φοροφυγάδες ή λαθρέμποροι.

Η νέα πλατφόρμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την εφαρμογή Appodixi η οποία λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2022 και μέσω της οποίας μπορούμε να σκανάρουμε από κινητό μας τις αποδείξεις, να ελέγχουμε την γνησιότητα τους και στη συνέχεια να ενημερώνουμε την ΑΑΔΕ για όσες είναι «μαϊμού».

Αύριο, Τρίτη 31 Οκτωβρίου, ο Κωστής Χατζηδάκης θα παρουσιάσει στο υπουργικό συμβούλιο το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ με μέτρα κατά του περιορισμού της φοροδιαφυγής. Στόχος η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο θα προβλέπει :

-Την διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με τα POS έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024

-Την καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων MyDATA

-Την επέκταση της υποχρέωσης κατοχής POS και από τους υπόλοιπους κλάδους λιανικής αγοράς που έως σήμερα εξαιρούνται (ταξί, κινηματογράφοι, ασφαλιστές, γυμναστήρια, πανηγύρια, υπαίθριες αγορές, συναυλίες μεταξύ άλλων)

-Την υποχρεωτική αγοραπωλησία ακινήτων μόνο μέσω τραπεζικών μέσων

-Την ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής στις μεταφορές με την οποία επιτυγχάνεται η σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των διακινούμενων αγαθών

-Η αύξηση του προστίμου για συναλλαγές με μετρητά άνω των 500€ στο διπλάσιο της συναλλαγής

-Η θεσμοθέτηση της χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων ( τέκνων, ανεργίας, γέννησης )μέσω χρεωστικών καρτών

-Αποκλεισμός των λαθρέμπορων από τη συνεργασία με τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων

-Παρεμβάσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης για τη διασταύρωση των εσόδων και την διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

Πηγή: skai.gr

