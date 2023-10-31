Του Χρυσόστομου Τσούφη

Την επιχείρηση «καθαροί λογαριασμοί» με τους ελεύθερους επαγγελματίες βάζει μπροστά το οικονομικό επιτελείο σήμερα καθώς ο Υπουργός Οικονομικών θα παρουσιάσει στο υπουργικό συμβούλιο, το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άρδην αλλαγή σκηνικού στη φορολόγηση της «παρεξηγημένης» αυτής επαγγελματικής ομάδας.

Η δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη ότι «δεν μπορεί ο εργοδότης ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει μικρότερο φόρο από τον εργαζόμενο του, πόσο μάλλον όταν ο εργαζόμενος αμείβεται με τον κατώτατο μισθό» θέτει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το υπουργείο οικονομικών.

Η κεντρική ιδέα του νέου φορολογικού τοπίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ότι αναμένεται να τεθεί ένα ελάχιστο αποδεκτό φορολογητέο εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις 10.920 € μεικτά, δηλαδή 780€ που είναι ο κατώτατος μισθός επί 14 μήνες.

Με δεδομένο ότι ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής είναι 9%, ο φόρος που θα προκύπτει δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος από τα 983€.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του skai.gr, το όριο αυτό θα είναι μαχητό. Θα μπορεί δηλαδή ο φορολογούμενος ελεύθερος επαγγελματίας, προσκομίζοντας συγκεκριμένα στοιχεία να αποδείξει ότι πράγματι το ετήσιο εισόδημα του είναι μικρότερο από το όριο που έχει τεθεί κι επομένως να πληρώσει λιγότερο φόρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία παρουσίασε και ο Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή, από το σύνολο των 676.500 ελευθέρων επαγγελματικών κι αυτοαπασχολούμενων:

265.977 δηλαδή περίπου το 40% δηλώνει μηδενικό ετήσιο εισόδημα ή ακόμη και ζημιές.

170.244 , περίπου δηλαδή 1/4 , δηλώνουν ετήσιο εισόδημα έως 5.000€. Δηλώνουν δηλαδή ότι ζουν στην καλύτερη περίπτωση με 357€/μήνα

107.355, περίπου δηλαδή 1/6, δηλώνουν ετήσιο εισόδημα μεταξύ 5.001€ και 10.920€ , στην καλύτερη περίπτωση δηλαδή δηλώνουν όσα βγάζει κάποιος ο οποίος αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Μόλις 133.000, δηλαδή περίπου το 20% , δηλώνει ότι το ετήσιο εισόδημα του είναι ανώτερο αυτού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Το να μπει λοιπόν ένα «τεχνητό» μαχητό πλαφόν, είναι σαφές ότι θα ενισχύσει τα δημόσια ταμεία από τη μια αλλά και θα βελτιώσει την έξωθεν «αμφιλεγόμενη» μαρτυρία των ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι από την πλευρά τους , δικαίως έως ένα βαθμό, θεωρεί ότι έχει στοχοποιηθεί άδικα.

Την ίδια στιγμή, ο κλοιός γύρω από τους ελεύθερους επαγγελματίες θα σφίξει και εξαιτίας της καθολικής εφαρμογής του myDATA και των ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Έτσι οι δαπάνες που δεν δηλώνονται στο myDATA δεν θα μπορούν να εκπίπτουν κι άρα να μειώσουν το φορολογητέο εισόδημα. Ομοίως τα έσοδα του φορολογούμενου δεν θα μπορούν να υπολείπονται των εσόδων που προκύπτουν από την ηλεκτρονική πληροφόρηση που έχει η ΑΑΔΕ σχετικά με τις συνολικές εισπράξεις του φορολογούμενου.

