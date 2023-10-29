Στη συμφωνία της UniCredit-Alpha Bank, που είναι η πρώτη είσοδος Ευρωπαίου στρατηγικού επενδυτή στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα μετά από 17 ολόκληρα χρόνια στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ανάρτησή του κάθε Κυριακή στο Facebook εν είδει εβδομαδιαίας ανασκόπησης.

«Αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι τόσο ο ελληνικός τραπεζικός τομέας όσο και η οικονομία μας έχουν εισέλθει σε πορεία θετικής προοπτικής και ανόδου (...) Η κυβέρνηση θα παραμείνει προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και στη συστηματική δουλειά ώστε να «να γίνουμε Ευρώπη», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα θετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, την έρευνα της Eurostat για την πρωτιά της χώρας μας στην αύξηση της απασχόλησης και το πιλοτικό πρόγραμμα εποχικής απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

Επίσης, στάθηκε στην πρόοδο της κρατικής αρωγής για τους πλημμυροπαθείς, τις ενισχύσεις των νοικοκυριών για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας τον Νοέμβριο και την επέκταση του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά» σε περισσότερες ηλικιακές ομάδες.

Επιπλέον, σχολίασε τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ένα νέο σχολικό πρόγραμμα που συμβάλλει στη δημιουργία οικολογικής συνείδησης στους μαθητές και τέλος το νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων των φορέων Δημοσίου και τέλος την πρόσληψη 150 νέων οδηγών στον ΟΑΣΘ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Καλημέρα! Άλλη μία Κυριακή, άλλη μία ανάρτηση για τα όσα έγιναν πράξη την εβδομάδα που μας πέρασε. Έχω πολλά νέα να σας πω σήμερα, που πραγματικά ελπίζω να κεντρίσουν το ενδιαφέρον σας.

Εν συντομία λοιπόν, αυτή η ανασκόπηση περιλαμβάνει: τα θετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, την έρευνα της Eurostat για την πρωτιά της χώρας μας στην αύξηση της απασχόλησης, το πιλοτικό πρόγραμμα εποχικής απασχόλησης της ΔΥΠΑ, την πρόοδο της κρατικής αρωγής για τους πλημμυροπαθείς συμπολίτες μας, τις ενισχύσεις των νοικοκυριών για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας τον Νοέμβριο, την επέκταση του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά» σε περισσότερες ηλικιακές ομάδες, τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ένα νέο σχολικό πρόγραμμα που συμβάλλει στη δημιουργία οικολογικής συνείδησης στους μαθητές μας, το νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων των φορέων Δημοσίου και τέλος την πρόσληψη 150 νέων οδηγών στον ΟΑΣΘ. Αυτά μόνο!

Θα ξεκινήσω όμως με μια ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας: τη συμφωνία της UniCredit-Alpha Bank, που ανακοινώθηκε την επαύριο της απόδοσης της επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο S&P.

Πρόκειται για την πρώτη είσοδο Ευρωπαίου στρατηγικού επενδυτή στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα μετά από 17 ολόκληρα χρόνια, και αποτελεί άλλη μια απόδειξη ότι τόσο ο ελληνικός τραπεζικός τομέας όσο και η οικονομία μας έχουν εισέλθει σε πορεία θετικής προοπτικής και ανόδου. Το mega deal θα είναι και το πρώτο σημαντικό βήμα απεμπλοκής του κράτους από το ΤΧΣ που ευελπιστούμε ότι θα έχει και συνέχεια καθώς η κυβέρνηση θα παραμείνει προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και στη συστηματική δουλειά ώστε να «να γίνουμε Ευρώπη», να γίνει η Ελλάδα μία χώρα που θα μπει για τα καλά στο «ραντάρ» των αγορών, προσελκύοντας περισσότερες ξένες επενδύσεις, άρα περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και μάλιστα στους κλάδους αιχμής.

Αυτή την εβδομάδα δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία το 2022 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 7,6% σε σύγκριση με το 2021, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011! Στόχος μας λοιπόν είναι τα εισοδήματα των πολιτών να συγκλίνουν με τα ευρωπαϊκά. Και μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να έχουμε στο τιμόνι μια κυβέρνηση που ασκεί την κατάλληλη οικονομική πολιτική για να έχουμε μεγέθυνση της οικονομίας και των επενδύσεων.

Δεν έχω τελειώσει όμως με τις θετικές οικονομικές ειδήσεις της εβδομάδας. Η Eurostat συγκέντρωσε στοιχεία για την απασχόληση από 242 ευρωπαϊκές περιφέρειες και διαπίστωσε πως από τις 5 πρώτες περιφέρειες με τη μεγαλύτερη άνοδο ποσοστών απασχόλησης το 2022, οι 4 είναι ελληνικές! Πρόκειται για την Ήπειρο (αύξηση 7,7%), το Νότιο Αιγαίο (αύξηση 5,8%), την Κρήτη (αύξηση 5,7%) και τη Στερεά Ελλάδα (αύξηση 5,4%).

Η θεαματική μείωση της ανεργίας είναι αποτέλεσμα των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας μας. Αλλά σε αυτήν έχει συμβάλει επίσης και ο μετασχηματισμός του πρώην ΟΑΕΔ από μηχανισμό επιδομάτων σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, σε μοχλό δηλαδή εξεύρεσης εργασίας, κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων μέσω ευέλικτων προγραμμάτων, σαν αυτό που τέθηκε πρόσφατα σε πιλοτική εφαρμογή: τη μετεγκατάσταση 500 ανέργων από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Ηράκλειο Κρήτης προκειμένου να εργαστούν στη συγκομιδή της ελιάς, έναν τομέα με αυξημένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό. Όλα τα έξοδα μετακίνησης και μετεγκατάστασης καλύπτονται από τη ΔΥΠΑ. Είπαμε, τα μικρά κάνουν τη διαφορά!

Έρχομαι τώρα στην πρόοδο της κρατικής αρωγής προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες. Αθροιστικά έχουν πιστωθεί 82,1 εκ. ευρώ προς 20.794 αιτούντες. Η οικονομική αυτή στήριξη είναι για την αντιμετώπιση πρώτων αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών, ή/και για την αντικατάσταση οικοσκευής στις πληγείσες περιοχές. Οι καταβολές θα συνεχιστούν μέχρι να ικανοποιηθούν όλοι οι δικαιούχοι που θα υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αποζημίωση θα λάβουν επίσης και οι πλημμυροπαθείς των οποίων τα στοιχεία δεν προκύπτουν αρχικά από την αυτοματοποιημένη διαδικασία εντοπισμού της ΑΑΔΕ.

Την Παρασκευή κατατέθηκε στη Βουλή και ειδική ρύθμιση ως τροπολογία για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων των Θεσσαλών αγροτών από τον ΕΛΓΑ. Έως σήμερα έχουν γίνει 30.088 δηλώσεις για ζημιές που αφορούν στη φυτική παραγωγή και 2.366 δηλώσεις που αφορούν σε απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Η τροπολογία αφορά κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και γεωργούς των λοιπών περιοχών που επλήγησαν από τις θεομηνίες Daniel και Elias. Η τροπολογία πρόκειται να ψηφισθεί στις 2 Νοεμβρίου, με στόχο αμέσως μετά 150 εκ. ευρώ να δοθούν για την πληρωμή προκαταβολών αποζημιώσεων στους λογαριασμούς των δικαιούχων κτηνοτρόφων–μελισσοκόμων, εντός τριών εργασίμων ημερών. Αντιστοίχως οι προκαταβολές για τη φυτική παραγωγή θα καταβληθούν πριν από το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Θυμίζω επίσης ότι ήδη έως σήμερα έχουν καταβληθεί σε 8.489 επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες της Θεσσαλίας συνολικά 19,8 εκ. ευρώ για καταστροφές εξοπλισμού.

Κάτι ακόμη πολύ σημαντικό που αφορά τη λαβωμένη Θεσσαλία. Υπογράφηκε η σύμβαση για την ανάθεση στην Ολλανδική Εταιρεία HVA International του Master plan αρδευτικών και αντιπλημμυρικών έργων στον Θεσσαλικό κάμπο με κάλυψη του κόστους μελέτης από δωρεά της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Οι Ολλανδοί ειδικοί θα υποβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις (βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) για όσα πρέπει να γίνουν για την αντιπλημμυρική θωράκιση της συγκεκριμένης περιοχής. Ήδη, η πρώτη τους αποστολή ολοκληρώθηκε και αναμένουμε με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις τους.

Μέσα στην εβδομάδα, ανακοινώσαμε τις ενισχύσεις των νοικοκυριών για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας τον Νοέμβριο. Αυτές θα φτάσουν συνολικά τα 32,2 εκ. ευρώ και η ενίσχυση θα είναι 25€ ανά μεγαβατώρα (δηλαδή κατά 10 ευρώ υψηλότερη από τον Οκτώβριο) για τη συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών (9 στα 10). Και οι αγρότες μας θα λάβουν την ίδια ενίσχυση, ανεξαρτήτως ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, ενώ για όσους είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, η ενίσχυση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, στα 60€ ανά μεγαβατώρα για το σύνολο της κατανάλωσης και απορροφά το 100% του αυξημένου κόστους.

Να περάσω τώρα στο Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», το οποίο ανακοινώσαμε αυτή την εβδομάδα ότι διευρύνεται, όπως πολλές γυναίκες μας είχαν ζητήσει, ώστε να συμπεριλάβει περισσότερες ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, γυναίκες ηλικίας από 45 έως 74 ετών. Μέχρι τώρα, αφορούσε γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών, και μέσα σε έναν χρόνο τουλάχιστον 300.000 γυναίκες σε αυτή την ηλικιακή ομάδα έχουν κάνει δωρεάν μαστογραφία. Ήδη έχουν εντοπιστεί 15.000 περιστατικά με ευρήματα προς περαιτέρω διερεύνηση, τα περισσότερα σε πρώιμο στάδιο με πολύ καλές προοπτικές για την ίασή τους. Και χαίρομαι πραγματικά που μπορούμε τώρα να διευρύνουμε το σωτήριο αυτό πρόγραμμα.

Τώρα, μέσα στην εβδομάδα είχαμε σημαντική είδηση για την Δημόσια Προνοιακή Πολιτική. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε ισότητα ευκαιριών και να άρουμε τις διακρίσεις για την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην κοινωνία, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να φύγουν από το ιδρυματικό περιβάλλον και να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Την Πέμπτη λοιπόν ήταν μία πολύ συγκινητική ημέρα, καθώς πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση του Πρόδρομου, του Κώστα, της Κανέλας και της Κωνσταντίνας στην 1η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Είναι η τρίτη Στέγη που μπαίνει σε λειτουργία, από τις συνολικά έξι που θα αναπτύξει ο Φορέας, δύο εντός του 2024. Όλες πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας και διαμονής, επιτρέποντας στα άτομα με αναπηρία να ενταχθούν στην κοινότητα με ασφάλεια.

Επόμενο θέμα: μία ακόμη χρήσιμη υπηρεσία που προστέθηκε στο gov προ ολίγων ημερών. Πλέον η αίτηση για το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, και οι δικαιούχοι να το παραλάβουν ψηφιακά στην προσωπική τους θυρίδα στο my gov εύκολα, γρήγορα και χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν τις υπηρεσίες.

Μένω στα ψηφιακά: στην ψηφιακή εποχή πέρασε και η φορολογική ενημερότητα για τους φορολογούμενους με ρυθμισμένες ή μη ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία. Από την περασμένη Δευτέρα ενεργοποιήθηκε η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, που κάνει πιο εύκολη τη μεταβίβαση ακινήτων ή την είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο. Όσοι φορολογούμενοι χρωστούν στην Εφορία μπορούν πλέον να αποκτήσουν μέσα σε λίγα λεπτά το ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας το οποίο εκδίδεται από την ψηφιακή πύλη myAADE.

Περνάμε στην εκπαίδευση: αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε ένα εξαιρετικό νέο πρόγραμμα που εντάχθηκε από τη φετινή σχολική χρονιά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Λέγεται «Τα σχολεία «υιοθετούν» χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας». Στόχος του είναι να βοηθήσει στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών. Κάθε σχολείο λοιπόν θα «υιοθετήσει» μία έκταση (πάρκο, αλσύλλιο, περιαστικό πράσινο, ζώνη μικτών δραστηριοτήτων, δρυμό, πεδινή έκταση, περιοχή που κάηκε ή πλημμύρισε πρόσφατα ή μια ακτή) και θα αναλάβει να κάνει δράσεις πρόληψης και προστασίας, και θα παρακολουθεί την εξέλιξη του οικοσυστήματος.

Θα μείνω στον χώρο της εκπαίδευσης για δύο ακόμα ειδήσεις: φέτος το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και σε περισσότερα σχολεία από πέρυσι. Καθημερινά, διανέμονται 217.267 σχολικά γεύματα σε 1.658 δημοτικά σχολεία σε 134 Δήμους σε όλη τη χώρα. Ο προϋπολογισμός για φέτος είναι 102 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 39% από το 2020.

Προχωρήσαμε επίσης στην πρόσληψη 2.763 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2023-2024. Έτσι, καλύπτουμε τα διαπιστωμένα κενά, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα το διδακτικό έργο, ελπίζοντας πως ακόμη περισσότεροι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν και στη διαδικασία αξιολόγησής τους, που είναι άλλωστε καθήκον και υποχρέωση. Η παράλειψη ανταπόκρισης σε αυτό το καθήκον, είτε από τους αξιολογητές είτε από τους αξιολογούμενους, εφεξής θα συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα με επιπτώσεις στην εξέλιξη του/της εκπαιδευτικού, αλλά και με στέρηση αποδοχών ενός μήνα.

Η αξιολόγηση εδώ είναι το «κλειδί» για να αποκτήσει το ελληνικό Δημόσιο διοικήσεις με περισσότερες δυνατότητες, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Αυτονόητο αλλού, όμως τώρα θα γίνει πράξη και στη χώρα μας με το Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει πάρει τον δρόμο για ψήφισή του από τη Βουλή. Αυτό αφορά πάνω από 600 θέσεις προέδρων, αντιπροέδρων, διοικητών, αναπληρωτών διοικητών κ.ο.κ. σε φορείς του δημοσίου τομέα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Οι διοικήσεις θα υπογράφουν Συμβόλαια Απόδοσης, θα λειτουργούν με ετήσια σχέδια δράσης, θα αξιολογείται η επίτευξη στόχων σε ετήσια βάση, και όσες τα έχουν πάει πολύ καλά θα παίρνουν bonus παραγωγικότητας, ενώ για όσες δεν έχουν καταφέρει να πλησιάσουν τους στόχους τους, προβλέπεται ακόμα και η άμεση παύση της θητείας τους.

Την προηγούμενη Κυριακή σας είπα πως υπογράφηκε η σύμβαση για προμήθεια 250 νέων, υπερσύγχρονων ηλεκτρικών λεωφορείων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγες μέρες δόθηκε επίσης και το πράσινο φως για να προσληφθούν και 150 νέοι οδηγοί στον ΟΑΣΘ, ώστε να ενισχυθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Θα σας αφήσω με μία πρόταση, να επισκεφτείτε το νέο Μουσείο που απέκτησε η Αθήνα, και είναι αφιερωμένο στην Μαρία Κάλλας. Είναι ένας ξεχωριστός χώρος πολιτισμού που παρέδωσε η Τεχνόπολη του Δήμου στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μας, και αξίζει να το δείτε!

Ελπίζω να βρήκατε τη σημερινή ανασκόπηση ενδιαφέρουσα, και ελπίζω να είναι φανερό πως δουλεύουμε κάθε μέρα για να πάμε τη χώρα μας ένα βήμα πιο μπροστά, μικρό ή μεγάλο. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε!».

