Βούλτεψη στον ΣΚΑΪ για τους μετανάστες στη Ρόδο: Το νησί έχει «στοχοποιηθεί» από το 2020

Η Σοφία Βούλτεψη, υφυπουργός μετανάστευσης μίλησε στον ΣΚΑΪ για τις μεταναστευτικές ροές στη χώρα, με αφορμή τις εικόνες έντασης τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο από την αύξηση των μεταναστών στο νησί.

Όπως κατήγγειλε στους Αταίριαστους ο Μανώλης Ανδρουλάκης, πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων του νησιού, η κατάσταση στη Ρόδο ειδικά το τελευταίο τρίμηνο είναι εκτός ελέγχου, με τεράστια αύξηση μεταναστευτικών ροών, περίπου 6.500 άτομα.

Δεν μπορούμε να τους μεταφέρουμε στα ΚΥΤ της Κω και της Λέρου γιατί έχουν γεμίσει και αυτό εντείνει το πρόβλημα – οι λιμενικές και οι αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε» είπε ο κος Ανδρουλάκης.

«Η Ρόδος έχει στοχοποιηθεί από το 2020, με την δημιουργία μιας κουλτούρας διακίνησης, κυρίως προσφύγων από τη Συρία μέσω Τουρκίας» δήλωσε η υφ. Μετανάστευσης.

«Υπάρχει πίεση στις προσφυγικές ροές εδώ και καιρό, που δεν δημιουργήθηκε από το παλαιστινιακό ζήτημα» εξήγησε η Σοφία Βούλτεψη.

Για το πρόβλημα της Ρόδου δήλωσε ότι οι μετανάστες θα μεταφερθούν στη Μαλακάσα και σε άλλα κέντρα της ενδοχώρας, όπου και θα ταυτοποιηθούν.

Επίσης, υπάρχει σχεδιασμός για ενίσχυση του Λιμενικού.

Πηγή: skai.gr

