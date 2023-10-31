Υπόμνημα Νίκου Ανδρουλάκη στον αρμόδιο αντεισαγγελέα για την υπόθεση των υποκλοπών

Κατατέθηκε σήμερα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου υπόμνημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, μετά την ανάθεση της έρευνας σε Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Με το υπόμνημα ζητείται ενόψει όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η διασταύρωση της λίστας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την ΕΥΠ για να αποδειχθεί ποιοι από τους στόχους του Predator παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ.

Να εξακριβωθεί δηλαδή αν υπήρξε και λειτούργησε κοινό κέντρο παρακολουθήσεων.

Η έρευνα για τη σχέση Predator και ΕΥΠ είχε ζητηθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2022 στη συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά, που είχε κατατεθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.